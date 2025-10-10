ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:57, 10 - قازان 2025 | GMT +5

    دوللار ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,45 تەڭگەگە ارزاندادى، 539,06 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 541,54 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 539,46 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 542,12 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 622,53-627,53 تەڭگە، ال رۋبل 6,54-6,66 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 75,54 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,27 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 539,57 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 542,69 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 622,66 تەڭگە، ساتۋ - 630,69 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,55 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 75,68 تەڭگە، ساتۋ - 79,62 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى %18 عا دەيىن كوتەردى.

    9-قازان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,46 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 541,54 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
