دوللار ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,45 تەڭگەگە ارزاندادى، 539,06 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 541,54 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 539,46 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 542,12 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 622,53-627,53 تەڭگە، ال رۋبل 6,54-6,66 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 75,54 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,27 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 539,57 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 542,69 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 622,66 تەڭگە، ساتۋ - 630,69 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,55 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 75,68 تەڭگە، ساتۋ - 79,62 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى %18 عا دەيىن كوتەردى.
9-قازان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,46 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 541,54 تەڭگە بولدى.