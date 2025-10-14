ق ز
    09:53, 14 - قازان 2025 | GMT +5

    شەتەلدىك ۆاليۋتالار اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين / Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 538,95 تەڭگە، ساتۋ - 541,21 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 623,51 تەڭگە، ساتۋ - 627,97 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,54 - 6,65 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 75,89 - 78,59 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار 536,62 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 542,53 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 622,61 تەڭگە، ساتۋ - 630,64 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,56 تەڭگە، ساتۋ - 6,72 تەڭگە.
    - يۋان 75,74 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 79,69 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەسكە سالايىق، 13-قازان كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,16 تەڭگەگە ارزانداپ، 537,77 تەڭگە بولدى.

     

    قوعام ەكونوميكا
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
