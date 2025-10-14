شەتەلدىك ۆاليۋتالار اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 538,95 تەڭگە، ساتۋ - 541,21 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 623,51 تەڭگە، ساتۋ - 627,97 تەڭگە؛
- رۋبل 6,54 - 6,65 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 75,89 - 78,59 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار 536,62 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 542,53 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 622,61 تەڭگە، ساتۋ - 630,64 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,56 تەڭگە، ساتۋ - 6,72 تەڭگە.
- يۋان 75,74 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 79,69 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، 13-قازان كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,16 تەڭگەگە ارزانداپ، 537,77 تەڭگە بولدى.