ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:24, 05 - اقپان 2026 | GMT +5

    دوللار اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا قانشا تەڭگەدەن ساتىلىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    чипы США
    Фото: curzioresearch.com

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 492,82 تەڭگە، ساتۋ - 500,32 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 587,00 تەڭگە، ساتۋ - 593,11 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,41 - 6,55 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 71,44 - 74,99 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 496,28 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 503,28 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 584,25 تەڭگە، ساتۋ - 594,25 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,28 تەڭگە، ساتۋ - 6,58 تەڭگە؛

    - يۋان 72,82 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,15 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 4- اقپان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,4 تەڭگەگە ارزانداپ، 498,65 تەڭگە بولدى.

