دوللار اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا قانشا تەڭگەدەن ساتىلىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 492,82 تەڭگە، ساتۋ - 500,32 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 587,00 تەڭگە، ساتۋ - 593,11 تەڭگە؛
- رۋبل 6,41 - 6,55 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 71,44 - 74,99 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 496,28 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 503,28 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 584,25 تەڭگە، ساتۋ - 594,25 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,28 تەڭگە، ساتۋ - 6,58 تەڭگە؛
- يۋان 72,82 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,15 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 4- اقپان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,4 تەڭگەگە ارزانداپ، 498,65 تەڭگە بولدى.