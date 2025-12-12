ق ز
    09:52, 12 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Фото: pixabay

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    — دوللار: ساتىپ الۋ — 521,27 تەڭگە، ساتۋ — 523,66 تەڭگە؛
    — ەۋرو: ساتىپ الۋ — 607,30 تەڭگە، ساتۋ — 612,76 تەڭگە؛
    — رۋبل 6,48 — 6,60 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    — يۋان 72,31 — 75,03 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    — دوللار 518,81 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 525,69 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    — ەۋرو: ساتىپ الۋ — 604,84 تەڭگە، ساتۋ — 614,71 تەڭگە؛
    — رۋبل: ساتىپ الۋ — 6,45 تەڭگە، ساتۋ — 6,60 تەڭگە؛
    — يۋان 72,98 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,12 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 11- جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,74 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 520,02 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا ۋاليۋتا باعامى
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
