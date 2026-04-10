    17:28, 10 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    دوللار 5 تەڭگەگە ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    Фото:freepik.com

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 5,65 تەڭگەگە ارزانداپ، 473,13 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 479,82 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 470,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 477,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 550,00 تەڭگە، ساتۋ - 560,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,99 تەڭگە، ساتۋ - 6,30 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 68,32 تەڭگە، ساتۋ - 74,31 تەڭگە.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 471,74 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 474,18 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 552,39-557,92 تەڭگە، ال رۋبل 6,06-6,19 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 69,68 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,58 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 9-ءساۋىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,19 تەڭگەگە ءوسىپ، 479,82 تەڭگە بولدى.

    Күнсұлтан Отарбай
