ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:43, 27 - اقپان 2026 | GMT +5

    دوللار 3,6 تەڭگەگە ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,68 تەڭگەگە ارزانداپ، 497,56 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 501,75 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 497,29 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 499,49 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 587,28-592,91 تەڭگە، ال رۋبل 6,37-6,49 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 71,88 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,98 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 495,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 502,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 583,00 تەڭگە، ساتۋ - 593,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,25 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 71,91 تەڭگە، ساتۋ - 75,89 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 26-اقپان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,27 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 501,75 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
