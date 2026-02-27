دوللار 3,6 تەڭگەگە ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,68 تەڭگەگە ارزانداپ، 497,56 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 501,75 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 497,29 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 499,49 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 587,28-592,91 تەڭگە، ال رۋبل 6,37-6,49 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 71,88 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,98 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 495,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 502,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 583,00 تەڭگە، ساتۋ - 593,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,25 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 71,91 تەڭگە، ساتۋ - 75,89 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 26-اقپان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,27 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 501,75 تەڭگە بولدى.