دوللار 2 تەڭگەگە قىمباتتادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,06 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 491,68 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 489,39 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 488,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 495,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 565,00 تەڭگە، ساتۋ - 575,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,17 تەڭگە، ساتۋ - 6,47 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 72,18 تەڭگە، ساتۋ - 76,18 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 491,16 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 493,30 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 567,65-573,37 تەڭگە، ال رۋبل 6,17-6,29 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 72,05 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,67 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 11-ناۋرىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,57 تەڭگەگە ارزانداپ، 489,39 تەڭگە بولدى.