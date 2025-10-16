دەپۋتاتتاردىڭ بالالارى قانداي مەكتەپتە وقيتىنى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - جاڭا وقۋ جىلى باستالعان سايىن اتا-انالاردىڭ باستى تاقىرىبى - بالانىڭ قاي مەكتەپتە ءبىلىم الاتىنى. ال حالىق قالاۋلىلارى ءوز بالالارىنىڭ وقۋىنا قالاي قارايدى، ولار مەملەكەتتىك مەكتەپتى ءجون كورە مە، الدە جەكەمەنشىك مەكتەپتى مە؟
El.kz ينتەرنەت پورتالىنىڭ ءتىلشىسى وسى سۇراققا جاۋاپ ىزدەپ، ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنان سۇراپ كوردى.
بۇرىن ءبىلىم جانە عىلىم ءمينيسترى بولعان، قازىر ماجىلىستەگى الەۋمەتتىك-مادەني دامۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى اسحات ايماعامبەتوۆ بۇل سۇراققا ناقتى جاۋاپ بەرمەدى.
بۇل مەنىڭ جەكە سۇراعىم، - دەپ قىسقا قايىردى دەپۋتات.
ءماجىلىس دەپۋتاتى ەلنۇر بەيسەنبايەۆ بالالارىنىڭ بارلىعى مەملەكەتتىك مەكتەپتەردە وقيتىنىن ايتتى.
ۇلىم 8-سىنىپقا ءوتتى، ب ي ل دەگەن مەكتەپكە وقۋعا ءتۇستى. ال ەكى قىزىم رەسپۋبليكالىق فيزيكا-ماتەماتيكا مەكتەبىندە وقيدى. بۇل مەكتەپكە ولار وزدەرى دايىندالىپ ءتۇستى، جاقسى وقيدى، ءبارى ءوز ەڭبەگىمەن جەتتى، - دەدى ول.
دەپۋتات سامات نۇرتازا ۇلكەن ۇلى جەكەمەنشىك مەكتەپكە بەرگەنىن ايتتى.
مەنىڭ ۇلكەن ۇلىم، قاتەلەسپەسەم، «زەردەلى ۇرپاق» دەگەن جەكەمەنشىك مەكتەپتە وقيدى. ال كىشى ۇلىم - بالاباقشادا، - دەدى دەپۋتات.
ال جارقىنبەك امانتاي ءۇشىن باستى كريتەري - مەكتەپتىڭ ۇيگە جاقىن بولۋى.
بالالارىم 66-مەكتەپتە وقيدى. ءۇيدىڭ جانىندا بولعان سوڭ وسى مەكتەپكە بەردىم. ءتورت بالام دا وقۋشى، تورتەۋى دە سول ءبىر مەكتەپتە وقيدى، - دەدى ول.