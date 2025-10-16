ق ز
    دەپۋتاتتاردىڭ بالالارى قانداي مەكتەپتە وقيتىنى بەلگىلى بولدى

    استانا. KAZINFORM - جاڭا وقۋ جىلى باستالعان سايىن اتا-انالاردىڭ باستى تاقىرىبى - بالانىڭ قاي مەكتەپتە ءبىلىم الاتىنى. ال حالىق قالاۋلىلارى ءوز بالالارىنىڭ وقۋىنا قالاي قارايدى، ولار مەملەكەتتىك مەكتەپتى ءجون كورە مە، الدە جەكەمەنشىك مەكتەپتى مە؟

    Фото: «AMANAT» партиясының баспасөз қызметі / Әли Ғалым

    El.kz ينتەرنەت پورتالىنىڭ ءتىلشىسى وسى سۇراققا جاۋاپ ىزدەپ، ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنان سۇراپ كوردى.

    بۇرىن ءبىلىم جانە عىلىم ءمينيسترى بولعان، قازىر ماجىلىستەگى الەۋمەتتىك-مادەني دامۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى اسحات ايماعامبەتوۆ بۇل سۇراققا ناقتى جاۋاپ بەرمەدى.

    بۇل مەنىڭ جەكە سۇراعىم، - دەپ قىسقا قايىردى دەپۋتات.

    ءماجىلىس دەپۋتاتى ەلنۇر بەيسەنبايەۆ بالالارىنىڭ بارلىعى مەملەكەتتىك مەكتەپتەردە وقيتىنىن ايتتى.

    ۇلىم 8-سىنىپقا ءوتتى، ب ي ل دەگەن مەكتەپكە وقۋعا ءتۇستى. ال ەكى قىزىم رەسپۋبليكالىق فيزيكا-ماتەماتيكا مەكتەبىندە وقيدى. بۇل مەكتەپكە ولار وزدەرى دايىندالىپ ءتۇستى، جاقسى وقيدى، ءبارى ءوز ەڭبەگىمەن جەتتى، - دەدى ول.

    دەپۋتات سامات نۇرتازا ۇلكەن ۇلى جەكەمەنشىك مەكتەپكە بەرگەنىن ايتتى.

    مەنىڭ ۇلكەن ۇلىم، قاتەلەسپەسەم، «زەردەلى ۇرپاق» دەگەن جەكەمەنشىك مەكتەپتە وقيدى. ال كىشى ۇلىم - بالاباقشادا، - دەدى دەپۋتات.

    ال جارقىنبەك امانتاي ءۇشىن باستى كريتەري - مەكتەپتىڭ ۇيگە جاقىن بولۋى.

    بالالارىم 66-مەكتەپتە وقيدى. ءۇيدىڭ جانىندا بولعان سوڭ وسى مەكتەپكە بەردىم. ءتورت بالام دا وقۋشى، تورتەۋى دە سول ءبىر مەكتەپتە وقيدى، - دەدى ول.

    قوعام
