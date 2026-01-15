دەپۋتات وليمپياداعا دايىندىققا بولىنگەن 13,3 ميلليارد تەڭگە بويىنشا ەسەپ تالاپ ەتتى
استانا. قازاقپارات – ەگەر جاۋاپتى مينيسترلىك ءبىر مەدالدى جەتكىلىكتى دەپ ساناسا، وندا ءبىر جۇلدەنىڭ قۇنى 13 ميلليارد تەڭگە بولعانى ما؟
ءماجىلىس دەپۋتاتى دانيار قاسقاراۋوۆ قازاقستاننىڭ يتاليادا وتەتىن قىسقى وليمپيادا-2026 ويىندارىنا دايىندىعىنا قاتىستى سىن ايتتى. ول بيۋجەتتەن بولىنگەن قاراجاتتىڭ ءار تەڭگەسى بويىنشا اشىق ەسەپ بەرۋدى تالاپ ەتتى.
دەپۋتاتتىڭ ايتۋىنشا، تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى وليمپيادادان بار بولعانى ءبىر مەدال كۇتەتىندەي اسەر قالدىرادى. وسىلايشا، ءبىر جۇلدەنىڭ قۇنى شامامەن 13 ميلليارد تەڭگەگە باعالانىپ وتىرعانداي.
«يتاليادا وتەتىن وليمپيادادان ناقتى قانداي ناتيجە كۇتەمىز؟ سپورتشىلاردىڭ دايىندىعى ءتيىستى دەڭگەيدە مە؟ سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ ىستەرى كوميتەتىنىڭ رەسمي سايتىندا مەملەكەتتىك تىلدە ماردىمدى اقپارات جوق. بيۋجەتتىڭ ورىندالۋى تۋرالى مالىمەتتەر 2022-جىلدان بەرى جاڭارتىلماعان. وندا قازىنا قارجىسىنىڭ قالاي يگەرىلگەنىن قايدان بىلەمىز؟ دايىندىققا بولىنگەن 13,3 ميلليارد تەڭگەنىڭ ەسەبى نەگە جاريالانبايدى؟ ەگەر جاۋاپتى مينيسترلىك ءبىر مەدالدى جەتكىلىكتى دەپ ساناسا، وندا ءبىر جۇلدەنىڭ قۇنى 13 ميلليارد تەڭگە بولعانى ما؟» - دەپ جازدى دەپۋتات الەۋمەتتىك جەلىدە.