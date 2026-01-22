دەپۋتات: سۋبسيديا قارىزى شارۋالاردى اۋىر نەسيەگە ۇرىندىرىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - «قازاگروقارجىنىڭ» ليزينگ شارتى قازىرگى ينفلياتسيانىڭ الدىندا قاۋقارسىز. سەناتور بەكبولات ورىنبەكوۆ دەپۋتاتتىق ساۋالىندا وسىنداي ماسەلە كوتەردى.
دەپۋتات «اگرارلىق نەسيە كورپوراتسياسى» اكسيونەرلىك قوعامى ارقىلى نەسيەلەردىڭ پايىزدىق مولشەرلەمەسىن سۋبسيديالاۋ وتە باياۋ ءجۇرىپ جاتقانىن ايتادى.
- سونداي-اق، مەملەكەتتىڭ شارۋالار الدىندا 341,3 ميلليارد تەڭگە سۋبسيديا قارىز بار. ونىڭ 152,2 ميلليارد تەڭگەسى پايىزدىق مولشەرلەمەلەردى وتەۋگە تيەسىلى. تولەمدەردىڭ ۋاقتىلى جاسالماۋى فەرمەرلەردى نەسيەنى %20-22 كوممەرتسيالىق مولشەرلەمەمەن وتەۋگە ماجبۇرلەيدى. بۇل ءىس جۇزىندە ولاردى قارىزعا باتىرادى، - دەدى ول.
سەناتور جەڭىلدەتىلگەن نەسيەگە فەرمەردىڭ ءبارى قول جەتكىزە المايتىنىن دا سىنادى. قولجەتىمدىلىكتەگى تەڭسىزدىك ماسەلەسىنە دە توقتالدى.
- ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەر اۋىلداعى اكتيۆتەردى باعالاعاندا كونسەرۆاتيۆتى ساياسات ۇستانىپ، كەپىل مۇلكىن تومەندەتىلگەن كوەففيتسيەنتپەن الۋى شاعىن جانە ورتا قوجالىقتاردىڭ قارجى تارتۋ مۇمكىندىگىن شەكتەپ وتىر. اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىنىڭ توزۋ دەڭگەيىنىڭ %75 اسىپ كەتكەن. سونداي-اق «قازاگروقارجى» ا ق ليزينگتىك باعدارلامالارىنىڭ قازىرگى ينفلياتسيالىق جاعدايلارعا سايكەس كەلمەيدى وسى ماسەلەلەر بويىنشا ۇكىمەتتىڭ ۇستانىمىن بىلگىمىز كەلەدى. سۋبسيديالار بويىنشا بەرەشەكتى وتەۋدىڭ ەگجەي- تەگجەيلى اي سايىنعى كەستەسىن ۇسىنۋ قاراستىرىلعان با؟ فەرمەرلەردىڭ شىعىندارىن وتەۋدىڭ قۇقىقتىق تەتىگى بار ما؟ «اگرارلىق نەسيە كورپوراتسياسى» ارقىلى نەسيە بەرۋ تەتىگىن زاڭنامالىق دەڭگەيدە بەكىتۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلا ما؟ اۋىلداعى جىلجىمايتىن مۇلىك پەن جەر پايدالانۋ قۇقىعىن ءادىل باعالايتىن ارنايى مەملەكەتتىك ينستيتۋت قۇرۋ نەمەسە كەپىلدىك قورلارىنىڭ مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتۋ جوسپاردا بار ما؟ ينۆەستيتسيالىق سۋبسيديالاردىڭ كەمىندە 50 پايىزىن الدىن الا تولەۋ تەتىگىن ەنگىزۋ مۇمكىن بە؟ ۇكىمەتتىڭ تەك وندىرىسكە عانا ەمەس، اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن تەرەڭ وڭدەۋگە باعىتتالعان جوبالار ءۇشىن ۇزاق مەرزىمدى نەسيە بەرۋ باعدارلامالارىن ازىرلەۋگە قاتىستى ۇستانىمى قانداي؟ - دەپ سۇرادى بەكبولات ورىنبەكوۆ.
ال ءماجىلىس دەپۋتاتى نۇرتاي سابيليانوۆ جەكە كاسىپكەرلەرگە قايتارىمسىز سۋبسيديا بەرۋدى توقتاتۋ كەرەك دەگەن ۇستانىم ايتىپ ءجۇر.