دەپۋتات كولىككە زاڭسىز ورناتىلعان Bi-LED شامدارعا قاتاڭ تىيىم سالۋدى سۇرادى
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتامتى نارتاي سارسەنعاليەۆ پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ اتىنا جولداعان ساۋالىندا جولداعى قاۋىپسىزدىك ماسەلەسىن كوتەردى.
- وڭىرلەرگە جاساعان ءىسساپارىمىز بارىسىندا حالىق جول-كولىك وقيعاسىنىڭ كۇرت وسكەنىنە الاڭداپ وتىر. جىل باسىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ «تۇركىستان» گازەتىنە بەرگەن سۇحباتىندا دا جول-كولىك وقيعالارىنىڭ كوبەيگەنىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى. مەملەكەت باسشىسى سوڭعى بەس جىلدا ەلىمىزدەگى اۆتوكولىك سانى 1,7 ميلليونعا ارتقانىن، جىل سايىن شامامەن 3 ميلليون ترانزيتتىك كولىك وتەتىنىن ايتىپ، كولىك كوبەيگەن سايىن اپات قاۋپى دە ارتاتىنىن ەسكەرتتى. رەسمي دەرەككە سۇيەنسەك، 2025 -جىلدىڭ قاڭتار- تامىز ايىندا ەلدە 22 مىڭنان اسا جول-كولىك وقيعاسى تىركەلىپ، سونىڭ سالدارىنان 32 مىڭنان استام ادام زارداپ شەكتى، 1446 ادام قازا تاپتى. جول اپاتىنىڭ سانى 2024 -جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا شامامەن 7 مىڭعا كوپ. كەيىنگى بەس جىلدا تاس جولداعى تراگەديادان 12 مىڭنان اسا ازاماتىمىزدان ايىرىلدىق. ونىڭ 1 مىڭنان استامى - بالالار، - دەدى ن. سارسەنعاليەۆ.
وسى ورايدا ول جۇرگىزۋشى جاۋاپكەرشىلىگى ماسەلەسىنە توقتالدى. تەك 2024 -جىلى 12,6 ميلليون جول ەرەجەسىن بۇزۋ فاكتىسى تىركەلسە، 2025 -جىلدىڭ 9 ايىندا بۇل كورسەتكىش 9,7 ميلليونعا جەتكەن. ماس كۇيىندە ۇستالعان جۇرگىزۋشىلەر سانى 16 مىڭنان اسادى.
- سوندىقتان جول ەرەجەسىن بىرنەشە رەت ورەسكەل بۇزعانداردى قايتا ەمتيحان تاپسىرۋعا مىندەتتەۋ كەرەك. ەكىنشىدەن، جۇرگىزۋشى كۋالىگىن زاڭسىز بەرۋ فاكتىلەرىن تۇبەگەيلى توقتاتۋ كەرەك. ينتەرنەتتە «250 مىڭ تەڭگەگە كۋالىك جاساپ بەرەمىن» دەگەن جارنامالار ءورىپ ءجۇر. سوڭعى جىلدارى وسىنداي 222 قىلمىستىق فاكت انىقتالعان. جازا قاتاڭداماي، بۇل ماسەلە شەشىلمەيدى. ۇشىنشىدەن، ايىپپۇلدى كوبەيتىپ، كامەرا مەن دروندى تەك جازالاۋ قۇرالىنا اينالدىرۋ دۇرىس ەمەس. ا ق ش پەن ەۋروپا ەلدەرىندەي دروندى جول ساپاسىن باقىلاۋعا پايدالانۋ كەرەك. اقاۋ انىقتالسا، اقپارات اۆتوماتتى تۇردە جاۋاپتى ورگانعا جىبەرىلۋى ءتيىس. تورتىنشىدەن، اپاتتاردىڭ 30 پايىزى ساپاسىز جولدىڭ سالدارىنان. جەلىگە جۇگىنسەك، قازاقستان جول ساپاسى بويىنشا الەمدە 90-ورىندا تۇر. بەلگى قويىلماعان، سىزىق سىزىلماعان، شۇڭقىرى جامالماعان جولدار اپاتقا اپارادى. سوندىقتان جول سالۋ مەن باقىلاۋدىڭ جاڭا، اشىق تەتىگى قاجەت. مەردىگەر ارزان جول ەمەس، قاۋىپسىز ءارى ۇزاق قىزمەت ەتەتىن تراسسا سالۋعا مىندەتتەلۋى ءتيىس، - دەدى دەپۋتات.
ونىڭ پايىمىنشا، ءبىرجولاقتى تراسسالار ءولىم وشاعىنا اينالدى. 2025 -جىلى ادام ولىمىنە اكەلگەن جول اپاتتارى 41,9 پايىزعا ءوستى. اتىراۋ، اقتوبە، قىزىلوردا وبلىستارىندا جاعداي اۋىر. اۆتوكولىك كوپ جۇرەتىن ءبىرجولاقتى جولداردى كەڭەيتۋ - شۇعىل ءارى ماڭىزدى مىندەت.
- سيفرلىق ناۆيگاتسيا پلاتفورمالارى جۇرگىزۋشىنى قاۋىپتى ۋچاسكە، اۋا رايى نەمەسە جول جوندەۋ تۋرالى ناقتى ءارى جەدەل اقپاراتپەن قامتاماسىز ەتۋگە مىندەتتەلۋى كەرەك. مۇنىمەن قوسا، كولىككە زاڭسىز ورناتىلعان LED جانە Bi-LED شامدارعا قاتاڭ تىيىم سالۋ قاجەت. قارسى باعىتتاعى جۇرگىزۋشىنىڭ كوزىنە شاعىلىساتىن جارىق تالاي ادامنىڭ جارىق دۇنيەمەن قوشتاسۋىنا سەبەپ بولىپ وتىر، - دەدى نارتاي سارسەنعاليەۆ.