دۇرىس پىسپەگەن كاۋاپ قانداي اۋرۋلارعا شالدىقتىرۋى مۇمكىن؟
كاۋاپتىڭ شالا نەمەسە دۇرىس پىسپەۋى دەنساۋلىققا ايتارلىقتاي قاۋىپ توندىرەتىنىن كوپ ادام ەسكەرە بەرمەيدى. دۇرىس تەرميالىق وڭدەلمەگەن ەت ارقىلى ءتۇرلى جۇقپالى اۋرۋلار اعزاعا ەنىپ، اۋىر اسقىنۋلارعا اكەلۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى turkystan.kz «گازەتا. Ru»-عا سىلتەمە جاساپ.
دۇرىس پىسپەگەن كاۋاپ - جۇقپالى اۋرۋلاردىڭ كوزى
ەگەر ەت جەتكىلىكتى دەڭگەيدە پىسپەسە نەمەسە گيگيەنا تالاپتارى ساقتالماسا، ول ءارتۇرلى قاۋىپتى باكتەريالار مەن پارازيتتەردىڭ تاسىمالداۋشىسىنا اينالادى. كوپ جاعدايدا شالا پىسكەن كاۋاپ مىناداي اۋرۋلارعا سەبەپ بولۋى مۇمكىن:
1. سالمونەللەز
سالمونەللەز - تاعام ارقىلى تارالاتىن ينفەكسيالاردىڭ ەڭ كەڭ تارالعان تۇرلەرىنىڭ ءبىرى. اسىرەسە، شالا قۋىرىلعان تاۋىق ەتىنەن ءجيى كەزدەسەدى. بۇل باكتەريا ىشكە تۇسكەن سوڭ بىرنەشە كۇن ىشىندە اعزانى ۋلاپ، دەنە قىزۋىن كوتەرىپ، ءىشتىڭ اۋىرسىنۋىن، قۇسۋدى جانە ديارەيانى تۋىنداتادى.
2. كامپيلوباكتەريوز
بۇل ينفەكسيا دا ءجيى قۇس ەتىنەن تارايدى. ادامدا دەنە قىزۋى كوتەرىلەدى، ءىش وتەدى، كەيدە قان ارالاس بولۋى مۇمكىن. اۋرۋ اسقىنىپ كەتسە، جۇيكە جۇيەسىنە اسەر ەتۋى ىقتيمال.
3. ىشەك تاياقشاسى (E. coli)
بۇل باكتەريا كوبىنە فارشتالعان ەتتەردە جانە شيكى ەت ونىمدەرىندە بولادى. اۋرۋ ءىشتىڭ قاتتى اۋرۋىمەن، توقتاۋسىز ديارەيامەن، السىزدىكپەن جانە دەنە قىزۋىمەن كورىنىس بەرەدى. كەيبىر تۇرلەرى بۇيرەككە زاقىم كەلتىرۋى دە مۇمكىن.
4. ليستەريوز
ليستەريوز - سالىستىرمالى تۇردە سيرەك كەزدەسەتىن، ءبىراق وتە قاۋىپتى ينفەكسيا. ول ەت، بالىق جانە ءسۇت ونىمدەرى ارقىلى جۇعۋى مۇمكىن. جۇكتى ايەلدەر ءۇشىن بۇل اۋرۋ وتە قاۋىپتى: ول ۇرىقتىڭ دامۋىنا كەدەرگى كەلتىرىپ، تۇسىك تاستاۋعا دەيىن جەتكىزۋى مۇمكىن.
پارازيتتىك اۋرۋلار دا شالا پىسكەن ەتتەن جۇعادى
1. توكسوپلازموز
بۇل پارازيتتىك ينفەكسيا شوشقا جانە قوي ەتىنەن ءجيى تارالادى. كوپ جاعدايدا ادامدا اۋرۋ جەڭىل وتەدى نەمەسە بەلگىلەرى مۇلدە بايقالمايدى. الايدا يممۋنيتەتى ءالسىز ادامدار ءۇشىن توكسوپلازموز وتە قاۋىپتى، سەبەبى ول ميعا، كوزگە جانە ىشكى ورگاندارعا زاقىم كەلتىرۋى مۇمكىن.
2. تريحينەلليەز
بۇل اۋرۋدىڭ قوزدىرعىشى - Trichinella spiralis قۇرتتارى. ولار كوبىنە شوشقا ەتى مەن جابايى اڭداردىڭ ەتىندە كەزدەسەدى. اۋرۋ بەلگىلەرى - بۇلشىقەت اۋىرۋى، قىزۋ كوتەرىلۋى، كوزدىڭ اينالاسىنىڭ ءىسىنۋى. اۋرۋ ۇزاق جانە اۋىر وتەدى.
ۆيرۋستىق ينفەكسيالار
شالا پىسكەن كاۋاپتان ۆيرۋستىق اۋرۋلار جۇعۋى سيرەك بولسا دا، تولىقتاي جوققا شىعارۋعا بولمايدى. مىسالى، نوروۆيرۋس جانە روتاۆيرۋس ەت ونىمدەرى ارقىلى ەمەس، كوبىنە تاعامدى ساقتاۋ جانە دايىنداۋ كەزىندەگى سانيتارلىق ەرەجەلەردىڭ بۇزىلۋىنان تارايدى. اسىرەسە، كوپشىلىك جينالعان پيكنيكتەردە مۇنداي جاعدايلار ءجيى بولادى. بۇل ۆيرۋستار قۇسۋ، ءىش ءوتۋ، السىزدىك سەكىلدى بەلگىلەرمەن كورىنىس بەرەدى.
شالا پىسكەن كاۋاپتان تۋىندايتىن قاۋىپتىڭ الدىن الۋ ءۇشىن تومەندەگى قاراپايىم ەرەجەلەردى ەستە ساقتاڭىز:
ەتتى تەكسەرىلگەن، سەنىمدى دۇكەندەردەن ساتىپ الىڭىز.
شيكى جانە دايىن ەتتى بولەك ىدىستا ساقتاڭىز، ءارى سولاي وڭدەڭىز.
ەتتىڭ ىشكى تەمپەراتۋراسى كەمىندە 70-75 گرادۋس بولۋعا ءتيىس. تاۋىق ەتى ءۇشىن - 75 گرادۋس، سيىر ەتى ءۇشىن - 70 گرادۋس.
كاۋاپ ورتاسىنان تولىق ءپىسىپ، قان اعىپ تۇرماۋى كەرەك.
قولدى شيكى ەتكە تيگەن سوڭ مىندەتتى تۇردە سابىنمەن مۇقيات جۋىڭىز.
پىشاق پەن تاقتايشانى شيكى جانە دايىن ەتكە جەكە-جەكە قولدانىڭىز.
بەلگىلەر پايدا بولسا، دەرەۋ دارىگەرگە جۇگىنىڭىز
ەگەر كاۋاپ جەگەننەن كەيىن بىرنەشە ساعات نەمەسە كۇن ىشىندە مىناداي بەلگىلەر بايقالسا:
ءىشتىڭ اۋىرۋى؛
ءىش ءوتۋ؛
جۇرەك اينۋى نەمەسە قۇسۋ؛
دەنە قىزۋىنىڭ كوتەرىلۋى
وندا ۋاقىت وتكىزبەي دارىگەرگە كورىنۋ كەرەك. اۋرۋ كەيدە تەز دامىپ، اعزاعا اۋىر اسقىنۋلار اكەلۋى مۇمكىن. اسىرەسە بالالار، قارتتار مەن يممۋنيتەتى تومەن جاندارعا بۇل وتە قاۋىپتى.