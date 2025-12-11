درون شابۋىلىنا بايلانىستى وزبەكستان ۇشاقتارىنىڭ رەسەيگە رەيسى كەشىگىپ جاتىر
تاشكەنت. KAZINFORM - كۇشەيتىلگەن قاۋىپسىزدىك شارالارىنا بايلانىستى رەسەي تاراپى وزبەكستاندىق ۇشاقتاردى قابىلداۋدى كەيىنگە شەگەردى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
Uzbekistan Airways كومپانياسىنان ءمالىم ەتكەندەي، كەشە تۇندە درون شابۋىلىنا بايلانىستى رەسەيدىڭ ءبىرقاتار اۋەجايى جۇمىسىن توقتاتتى. تيىسىنشە، وزبەكستاندىق ۇشاقتاردىڭ رەيسى كەشىگىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، قازىرگى ۋاقىتتا ماسكەۋ، ۆلاديكاۆكاز، گروزنىي، ماگاس جانە ماحاچكالا اۋەجايلارىنداعى قاۋىپسىزدىك شارالارى كۇشەيتىلگەن.
سايكەسىنشە، قارشى-ماسكەۋ رەيسىن ورىنداعان ۇشاق نوۆگورودتاعى قوسالقى اۋەجايعا باعىتتالدى. سونداي-اق، ماسكەۋ - سامارقاند، ماسكەۋ - فەرعانا، تاشكەنت - ماحاچكالا -تاشكەنت، تاشكەنت - گروزنىي - تاشكەنت رەيستەرى كەشىگەدى.
قوسا كەتسەك، تاياۋدا تاشكەنت - ورال باعىتىندا جاڭا اۋە رەيسى اشىلاتىنىن جازىپ ەدىك.
مۇنىمەن بىرگە، جەلتوقساننان باستاپ تۇركىستاننان وزبەكستاننىڭ ءۇش قالاسىنا جاڭا اۋە رەيسى ىسكە قوسىلدى.