دۇنيەجۇزىلىك ويىندار چىڭدۋ قالاسىندا رەسمي تۇردە اشىلدى
استانا. قازاقپارات – 7-تامىز كۇنى كەشكە قىتاي مەملەكەتتىك كەڭەسىنىڭ مۇشەسى شەن يچين چىڭدۋ قالاسىنداعى تيانفۋ حالىقارالىق كونفەرەنسيا ورتالىعىندا وتكەن سالتاناتتى راسىمدە 12-دۇنيەجۇزىلىك ويىنداردىڭ رەسمي اشىلعانىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
«تيانفۋ شاتىرىنىڭ» استىندا - ۇزىندىعى 430 مەتر ازياداعى ەڭ ءىرى اعاش قۇرىلىمداردىڭ بىرىندە - 10 مىڭعا جۋىق كورەرمەن شەن ءيتسيندى دۋ قول شاپالاقپەن قارسى الىپ، ونىڭ ويىنداردىڭ اشىق ەكەنىن جاريالاۋىن قوشەمەتپەن قابىلدادى. شاراعا سونداي-اق حالىقارالىق دۇنيەجۇزىلىك ويىندار قاۋىمداستىعىنىڭ (IWGA) پرەزيدەنتى حوسە پەرۋرەنا جانە حالىقارالىق وليمپيادا كوميتەتىنىڭ اتقارۋشى كوميتەتىنىڭ مۇشەسى لي لينۆەي قاتىستى.
12- دۇنيەجۇزىلىك ويىندار 7- 17-تامىز ارالىعىندا وتەدى. ۇرانى - «شەكسىز سپورت، شەكسىز عاجايىپتار». بۇل - قىتايدىڭ ماتەريكتىك بولىگىندە وتەتىن العاشقى دۇنيەجۇزىلىك ويىندار. بۇعان دەيىن، 2023 -جىلى چىڭدۋدا FISU-دىڭ 31- جازعى ۋنيۆەرسياداسى ءساتتى ۇيىمداستىرىلعان بولاتىن.
تاريحي الاۋ ەستافەتاسى
2025 -جىلعى ويىندار شەڭبەرىندەگى ەرەكشە وقيعالاردىڭ ءبىرى – 26-شىلدەدە وتكەن الاۋ ەستافەتاسى بولدى. ول سىچۋان پروۆينتسياسىنىڭ مادەني «جۇرەگى» سانالاتىن ايگىلى سانسيندۋي ارحەولوگيالىق مۋزەيىنىڭ اۋماعىندا ۇيىمداستىرىلىپ، وعان 120 الاۋشى قاتىستى.
ويىندار رەكورد جاڭارتۋدا
چىڭدۋداعى بۇل ويىندار تاريحتاعى ەڭ اۋقىمدى دۇنيەجۇزىلىك ويىندار رەتىندە تىركەلىپ وتىر. 116 ەل مەن وڭىردەن كەلگەن 6679 قاتىسۋشى، ونىڭ ىشىندە 3942 سپورتشى 34 سپورت ءتۇرى بويىنشا 256 جارىسقا قاتىسادى.
قىتاي بۇل ويىندارعا تاريحىنداعى ەڭ ۇلكەن دەلەگاتسيانى جىبەردى - 489 ادام، ونىڭ 321 سپورتشى. قىتاي قۇراماسى 28 سپورت تۇرىندەگى 152 ساناتتا جارىسقا قاتىسادى. بۇعان قوسا، قىتاي العاش رەت 12 جاڭا سپورت ءتۇرى بويىنشا دەبيۋت جاسايدى: ولاردىڭ قاتارىندا چيرليدينگ، فريسبي جانە سۋ- موتورلى سپورت بار. سونداي- اق، پاراسپورتشىلار العاش رەت ۇلتتىق قۇرامانىڭ ساپىندا ونەر كورسەتپەك.
ح و ك جانە IWGA باسشىلارىنىڭ پىكىرلەرى
ح و ك پرەزيدەنتى كيرستي كوۆەنتري بەينەۇندەۋ ارقىلى جارىسقا قاتىسۋشىلار مەن جانكۇيەرلەردى قۇتتىقتاپ، ۇيىمداستىرۋشىلارعا العىس ايتتى.
- قىتايلىق ۇيىمداستىرۋشىلارعا كاسىبيلىگى، قوناقجايلىلىعى، ءمىنسىز ۇيىمداستىرۋى جانە ايگىلى قىتايلىق تيىمدىلىگى ءۇشىن العىس ايتامىن. چىڭدۋ تۇرعىندارى مەن ەرىكتىلەرىنە شىن جۇرەكتەن راحمەت، - دەدى ول.
IWGA پرەزيدەنتى حوسە پەرۋرەنا ءوز سوزىندە چىڭدۋ قالاسىنىڭ ەڭبەگىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
- سىزدەردىڭ كورەگەندىكتەرىڭىز، تىنىمسىز ەڭبەكتەرىڭىز جانە دۇنيەجۇزىلىك ويىنداردىڭ قۇندىلىقتارىنا دەگەن سەنىمدەرىڭىز ءۇشىن العىس ايتامىن. چىڭدۋ - سەن جاي عانا قوجايىن ەمەسسىڭ، سەن - وسى ويىنداردىڭ جۇرەگىسىڭ، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، بۇل دۇنيەجۇزىلىك ويىندار - پەرۋرەنا مىرزانىڭ IWGA پرەزيدەنتى رەتىندەگى سوڭعى ويىندارى.
- سپورت الەمىنىڭ ورتالىعىنا اينالعان چىڭدۋدا تۇرىپ، قوشتاسۋ - مەن ءۇشىن ۇلكەن مارتەبە، - دەدى ول.
ينفراقۇرىلىم مەن ۇيىمداستىرۋ
ۇيىمداستىرۋشىلار جاڭا نىساندار سالۋدان باس تارتىپ، 2023 -جىلعى ۋنيۆەرسيادادان كەيىن قالعان ينفراقۇرىلىمدى پايدالاندى. ناتيجەسىندە:
18 سپورت ارەناسى جاڭارتىلدى
9 ۋاقىتشا سپورت نىسانى ساياباقتار مەن كول جاعالاۋلارىنا ورنالاستىرىلدى
جالپى العاندا، 27 سپورت نىسانى جارىستارعا پايدالانىلاتىن بولادى.
ۇيىمداستىرۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى، ق ح ر سپورت ىستەرى جونىندەگى مەملەكەتتىك باسقارماسىنىڭ جەتەكشىسى گاو جيدان بۇل ويىنداردى قىسقا، قاۋىپسىز جانە اسەرلى وتكىزۋدى ماقسات ەتكەندەرىن ايتادى.
- اشىقتىق، ينكليۋزيۆتىلىك جانە ىنتىماقتاستىق قاعيداتتارىن باسشىلىققا الا وتىرىپ، دۇنيەجۇزىلىك ويىنداردى وتكىزۋ ەلدەگى بۇقارالىق سپورتتى دامىتۋعا، سپورت يندۋسترياسىن جەدەلدەتۋگە جانە كوپشىلىككە سپورتتىڭ يگىلىگىن جەتكىزۋگە سەرپىن بەرەدى، - دەدى ول.