دۇنيەجۇزىلىك ويىندار: جاۋىنگەرلىك سامبودان ەكى وتانداسىمىز چەمپيوندىققا تالاسادى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ چەندۋ قالاسىندا ءوتىپ جاتقان XII دۇنيەجۇزىلىك ويىندارىندا جاۋىنگەرلىك سامبودان جارتىلاي فينالدىق باسەكە اياقتالدى.
سپورتتى دامىتۋ ديرەكتسياسىنىڭ مالىمدەۋىنشە، 64 كەلىدەگى ماراتبەك راحمەتوللين 1/2 فينالدا الەم چەمپيوناتىنىڭ بىرنەشە مارتە جۇلدەگەرى، قىرعىزستان سپورتشىسى ساياك باراكانوۆتان ايلاسىن اسىرىپ، اقتىق فينالعا جولداما الدى. ەسەپ: 4:2.
80 كەلىدەگى ۇلبوسىن ءادىلوۆا 1/2 فينالدا فيليپپين وكىلى ياپ ەيسەلين اگنەستى 2:0 ەسەبىمەن سەنىمدى تۇردە جەڭدى.
ال، 54 كەلىدەگى قۇرالاي قابراي قىزى كەشكى سەسسيادا قولا جۇلدە ءۇشىن اكاك ۋسون قىزىمەن (قىرعىزستان) تالاسادى.
فينالدىق كەزدەسۋلەر استانا ۋاقىتىمەن 16:00 دە باستالادى.
ايتا كەتەيىك، وتانداستارىمىز اتالعان جارىسقا 1993-جىلدان بەرى قاتىسىپ كەلەدى.
قازاقستاندىق سپورتشىلار 2022 -جىلى اقش- تىڭ الاباما شتاتىنىڭ بيرمينگەم قالاسىندا 1 التىن، 2 كۇمىس، 1 قولا مەدالمەن جوعارى كورسەتكىشكە قول جەتكىزدى.
بيىل جارىس 34 سپورت تۇرىنەن ءوتىپ، 253 مەدال جيىنتىعى ساراپقا سالىنادى. ايتۋلى دوداعا 17- تامىزعا دەيىن 114 ەلدەن 4000 سپورتشى قاتىسپاق.
ەسكە سالايىق، قىتايداعى دۇنيەجۇزىلىك ويىندار كەزىندە يتاليالىق سپورتشى قايتىس بولدى.
ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى