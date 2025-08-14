ق ز
    دۇنيەجۇزىلىك ويىندار: جاۋىنگەرلىك سامبودان ەكى وتانداسىمىز چەمپيوندىققا تالاسادى

    استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ چەندۋ قالاسىندا ءوتىپ جاتقان XII دۇنيەجۇزىلىك ويىندارىندا جاۋىنگەرلىك سامبودان جارتىلاي فينالدىق باسەكە اياقتالدى.

    Фото: Спортты дамыту дирекциясы

    سپورتتى دامىتۋ ديرەكتسياسىنىڭ مالىمدەۋىنشە، 64 كەلىدەگى ماراتبەك راحمەتوللين 1/2 فينالدا الەم چەمپيوناتىنىڭ بىرنەشە مارتە جۇلدەگەرى، قىرعىزستان سپورتشىسى ساياك باراكانوۆتان ايلاسىن اسىرىپ، اقتىق فينالعا جولداما الدى. ەسەپ: 4:2.

    80 كەلىدەگى ۇلبوسىن ءادىلوۆا 1/2 فينالدا فيليپپين وكىلى ياپ ەيسەلين اگنەستى 2:0 ەسەبىمەن سەنىمدى تۇردە جەڭدى.

    ال، 54 كەلىدەگى قۇرالاي قابراي قىزى كەشكى سەسسيادا قولا جۇلدە ءۇشىن اكاك ۋسون قىزىمەن (قىرعىزستان) تالاسادى.

    فينالدىق كەزدەسۋلەر استانا ۋاقىتىمەن 16:00 دە باستالادى.

    ايتا كەتەيىك، وتانداستارىمىز اتالعان جارىسقا 1993-جىلدان بەرى قاتىسىپ كەلەدى.

    قازاقستاندىق سپورتشىلار 2022 -جىلى اقش- تىڭ الاباما شتاتىنىڭ بيرمينگەم قالاسىندا 1 التىن، 2 كۇمىس، 1 قولا مەدالمەن جوعارى كورسەتكىشكە قول جەتكىزدى.

    بيىل جارىس 34 سپورت تۇرىنەن ءوتىپ، 253 مەدال جيىنتىعى ساراپقا سالىنادى. ايتۋلى دوداعا 17- تامىزعا دەيىن 114 ەلدەن 4000 سپورتشى قاتىسپاق.

    ەسكە سالايىق، قىتايداعى دۇنيەجۇزىلىك ويىندار كەزىندە يتاليالىق سپورتشى قايتىس بولدى.

     

    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى

    Ризабек Нүсіпбекұлы
