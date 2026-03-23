دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ VII كەزەڭى وتەتىن ەل جاقىن ارادا جاريالانادى
استانا. KAZINFORM - دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ VII كەزەڭى وتەتىن ەل 1- 2 اي ىشىندە انىقتالماق، دەپ حابارلادى كابار.
بۇل تۋرالى قىرعىزستاننىڭ بيرينچي راديوسىندا تىكەلەي ەفيردە دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى حاتشىلىعىنىڭ باسشىسى نۇرسۇلتان ادەنوۆ ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، VII ويىندار باسقا ەلدە وتكىزىلەدى. قازىرگى كەزدە 3- 4 مەملەكەت ويىنداردى ءوز اۋماعىندا وتكىزۋگە نيەت ءبىلدىرىپ وتىرعان كورىنەدى.
- VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ باستالۋىنا بەس اي قالدى. 2025 -جىلى ءبىز الەمنىڭ 100 ەلىنە شاقىرۋ جولدادىق. قازىرگە دەيىن شامامەن 50 مەملەكەت رەسمي تۇردە قاتىسۋىن راستادى. جالپى العاندا 90 نان استام ەلدىڭ دەلەگاتسياسىن قابىلدايمىز دەپ وتىرمىز. ۇيىمداستىرۋ كوميتەتى فينالدىق دايىندىق كەزەڭىنە ءوتتى. كۇن جىلىعان كەزدە ءبىز جوندەۋ جانە ينفراقۇرىلىمدىق جۇمىستاردى باستايمىز. ءداستۇر بويىنشا ويىنداردىڭ «جۇرەگى» سانالاتىن قىرچىن شاتقالىندا ەتنوفەستيۆال ۇيىمداستىرىلادى. ەتنوكولىپ كونتسەپتسياسى تولىق جاڭارتىلىپ، كوميتەت تاراپىنان بەكىتىلدى. قازىر رەجيسسەرلىك توپ، ساۋلەتشىلەر مەن قۇرىلىسشىلار دايىندىق جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر جانە اۋا رايى مۇمكىندىك بەرگەندە مونتاجعا كىرىسەدى. ەتنوقالاشىقتىڭ رەسمي اشىلۋى 2 -قىركۇيەككە جوسپارلانعان، - دەدى نۇرسۇلتان ادەنوۆ.
سونىمەن قاتار، VI ويىندار ءۇشىن جاڭا ورىندار پايدالانىلمايدى، بارلىق قاجەتتى ينفراقۇرىلىم تولىق دايىن ەكەنى ايتىلدى.
- VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى ءۇشىن جاڭا لوكاتسيالار پايدالانىلمايدى. ىستىقكول وبلىسىنداعى قولدانىستاعى ينفراقۇرىلىم تولىق دايىن، سوندىقتان ءبىز تەك تەكسەرىلگەن الاڭداردى قولدانۋدى شەشتىك. مىسالى، چولپون- اتا قالاسىنداعى يپپودروم، «گازپروم» فوك، «رۋح وردو» مادەني ورتالىعى جانە بوستەري اۋىلىنداعى «نوماد» امفيتەاترى قولدانىلادى، - دەپ ناقتىلادى ول.
سونىمەن قاتار، چولپون-اتاداعى يپپودرومعا جەڭىل جەلپى جوندەۋ جۇمىستارى عانا جوسپارلانىپ وتىر.