دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى - 2026: دايىندىقتىڭ العاشقى جوسپارى بەكىتىلدى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستاننىڭ مادەنيەت، اقپارات جانە جاستار ساياساتى ءمينيسترى ميربەك مامبەتاليەۆتىڭ توراعالىعىمەن قىركۇيەك ايىندا وتەتىن دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنا دايىندىق بويىنشا جۇمىس توبىنىڭ وتىرىسى ءوتتى. بۇل تۋرالى كابار اقپارات اگەنتتىگى حابارلادى.
وتىرىس بارىسىندا ءىس-شارا وتكىزىلەتىن نەگىزگى ورىندار، ۇيىمداستىرۋ ماسەلەلەرى، ويىنداردىڭ ءوتۋ بارىسى جانە دايىندىق جۇمىستارىنىڭ قازىرگى جاعدايى تۋرالى اقپاراتتار تىڭدالدى.
سونداي-اق دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ جوعارى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرىلۋىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا ءتيىستى مەملەكەتتىك ورگاندارعا ناقتى تاپسىرمالار بەرىلدى.
جيىنعا ءمينيستردىڭ ورىنباسارلارى، دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت جونىندەگى مەملەكەتتىك اگەنتتىكتىڭ ديرەكتورى قالىبەك مولداجيەۆ، دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ حالىقارالىق حاتشىلىعىنىڭ باسشىسى نۇرسۇلتان ادەنوۆ، باس رەجيسسەر التىنبەك ماكسۋتوۆ، سونداي-اق ءتيىستى مەملەكەتتىك ورگاندار مەن مەكەمەلەردىڭ جەتەكشىلەرى قاتىستى.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن قىرعىزستاندا وتەتىن كوشپەندىلەر ويىنى تىزىمىنە قازاقتىڭ كوكپارى ەنگەنىن جازدىق.