دۇنيەجۇزىلىك جىلقى كۇنى: 56 ەلدەن كەلەتىن 10 مىڭ سالت اتتى موڭعوليادا باس قوسادى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلعى 3 - ماۋسىمدا وتكەن بۇۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 79-سەسسياسىندا موڭعوليا پرەزيدەنتى ۋحنااگين حۇرەلسۋح باستاماشى بولعان «دۇنيەجۇزىلىك جىلقى كۇنى تۋرالى» رەزوليۋتسيا تالقىلانىپ، ماقۇلداندى دەپ حابارلايدى مونتسامە.
2026 -جىلى دۇنيەجۇزىلىك جىلقى كۇنىنە ارنالعان ءىس- شارالاردى ۇيىمداستىرۋشى ەل رەتىندە موڭعوليا العاش رەت 56 ەلدەن كەلگەن 10 مىڭ سالت اتتىنى ءوز اۋماعىندا قابىلدايدى.
ءىس-شارالار اياسىندا جىلقىلارعا قاتىستى كوپتەگەن باعدارلاما ازىرلەنىپ جاتىر.
اتاپ ايتقاندا، الدىن الا بەس نەگىزگى باعىت ايقىندالدى: ويىن-ساۋىق باعدارلامالارى، يپپوتەراپيا، جىلقى كۇتىمى، اتقا ءمىنۋ مادەنيەتى جانە 21-ايماقتان شىققان ءداستۇر مۇراگەرلەرى.
2013 -جىلى موڭعوليا گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەنۋ ماقساتىندا 3 مىڭ بايگە اتى قاتىسقان جارىس پەن ۇلتتىق كيىم، ەر- تۇرمان جانە جۇگەن تاققان 10 مىڭ سالت اتتىنىڭ شەرۋىن ۇيىمداستىرعان بولاتىن.
ب ۇ ۇ- نىڭ ازىق- تۇلىك جانە اۋىل شارۋاشىلىعى ۇيىمىنىڭ باعالاۋىنشا، 2023 -جىلى الەمدە 60,8 ميلليون جىلقى تىركەلگەن.