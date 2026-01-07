ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    دۇنيەجۇزىلىك جىلقى كۇنى: 56 ەلدەن كەلەتىن 10 مىڭ سالت اتتى موڭعوليادا باس قوسادى

    استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلعى 3 - ماۋسىمدا وتكەن بۇۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 79-سەسسياسىندا موڭعوليا پرەزيدەنتى ۋحنااگين حۇرەلسۋح باستاماشى بولعان «دۇنيەجۇزىلىك جىلقى كۇنى تۋرالى» رەزوليۋتسيا تالقىلانىپ، ماقۇلداندى دەپ حابارلايدى مونتسامە.

    Дүниежүзілік жылқы күні: 56 елден 10 мың салт атты Моңғолияда бас қосады
    Фото: montsame.mn

    2026 -جىلى دۇنيەجۇزىلىك جىلقى كۇنىنە ارنالعان ءىس- شارالاردى ۇيىمداستىرۋشى ەل رەتىندە موڭعوليا العاش رەت 56 ەلدەن كەلگەن 10 مىڭ سالت اتتىنى ءوز اۋماعىندا قابىلدايدى.

    ءىس-شارالار اياسىندا جىلقىلارعا قاتىستى كوپتەگەن باعدارلاما ازىرلەنىپ جاتىر.

    اتاپ ايتقاندا، الدىن الا بەس نەگىزگى باعىت ايقىندالدى: ويىن-ساۋىق باعدارلامالارى، يپپوتەراپيا، جىلقى كۇتىمى، اتقا ءمىنۋ مادەنيەتى جانە 21-ايماقتان شىققان ءداستۇر مۇراگەرلەرى.

    2013 -جىلى موڭعوليا گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەنۋ ماقساتىندا 3 مىڭ بايگە اتى قاتىسقان جارىس پەن ۇلتتىق كيىم، ەر- تۇرمان جانە جۇگەن تاققان 10 مىڭ سالت اتتىنىڭ شەرۋىن ۇيىمداستىرعان بولاتىن.

    ب ۇ ۇ- نىڭ ازىق- تۇلىك جانە اۋىل شارۋاشىلىعى ۇيىمىنىڭ باعالاۋىنشا، 2023 -جىلى الەمدە 60,8 ميلليون جىلقى تىركەلگەن.

