دۇنيەجۇزىلىك EXPO-2025 كورمەسىندە استانانىڭ تۋريستىك الەۋەتى كورسەتىلدى
استانا. KAZINFORM - دۇنيەجۇزىلىك EXPO-2025 كورمەسىندەگى 10-تامىز كۇنى وساكا قالاسىنداعى باستى سيمۆول - كيىز ءۇي بولدى.
بۇل كوشپەلى حالىقتىڭ باسپاناسى، وتباسى جانە تۇرمىس- تىرشىلىگىنىڭ بەينەسى. قازاقستان كۇندەرى اياسىندا استانا اكىمدىگى قالانىڭ تۋريستىك الەۋەتىن تانىستىرىپ، ونىڭ حالىقارالىق ارەناداعى ءيميدجىن نىعايتۋدى جانە تانىمالدىعىن ارتتىرۋدى ماقسات ەتتى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
- ءبىز كيىز ءۇيدى تولىقتاي، دالا ءومىرىنىڭ داستۇرلەرىن، ەستەتيكاسى مەن فيلوسوفياسىن سىڭىرگەن ءتىرى كەڭىستىك رەتىندە اكەلدىك، - دەپ اتاپ ءوتتى استانا قالاسىنىڭ ينۆەستيتسيالار جانە كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى حالەل اكىمجانوۆ.
كۇن ىشىندە سۋرەتشى رينات ءابدىراحمانوۆتىڭ تۋعان شاڭىراعىنىڭ تاقتايلارىنان جينالعان «ەستەلىك ءوسى» مۇسىنىمەن ارت- پەرفورمانس ءوتتى. نىسان ءداستۇر مەن سيفرلىق بولاشاق اراسىنداعى ءوسۋ نۇكتەسى رەتىندە بەينەلەنەدى.
Dala برەندى Samal توپتاماسىن ۇسىندى. بۇل - قازاق ەستەتيكاسىنىڭ زاماناۋي ينتەرپرەتاتسياسى. جەڭىل پىشىندەر، تابيعي ماتالار جانە دالانىڭ تابيعي تۇستەرى مادەنيەتتى ستيل مەن ءپىشىن ارقىلى كۇندەلىكتى ءومىردىڭ بولىگىنە اينالدىرادى.
EXPO ءۇشىن ارنايى جاسالعان بىرەگەي ارت- وبەكتىلەر:
«شاڭىراق» كينەتيكالىق ينستاللياتسياسى - ىشكى تىرەكتىڭ سيمۆولى. قوزعالمايتىن ورتالىق جانە ونىڭ اينالاسىندا تەربەلەتىن شەڭبەرلەر وزگەرمەلى الەمدەگى تەپە- تەڭدىك پەن تۇراقتىلىقتى بىلدىرەدى.
«داستارقان» - اعاشتان ويىلعان ينستاللياتسيا، ونداعى اينالاتىن شەڭبەرلەر ءومىر اعاشىن بەينەلەيتىن ورنەك قۇرايدى. بۇل قوناقجايلىقتىڭ، ديالوگتىڭ جانە ۇرپاقتار بىرلىگىنىڭ بەينەسى. اۆتورى - انۋار شايمەردەنوۆ.
«قارلىعاش ۇياسى» - ايەل كۇشى مەن قامقورلىعى جايىندا. ۇشىپ بارا جاتقان قارلىعاشتار، ۇيا جانە ورتاسىنداعى شاڭىراق ەستەلىك، ساباقتاستىق جانە شەكسىز قوزعالىستىڭ مەتافوراسىن كورسەتەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاق تازىلارى حەلسينكيدەگى دۇنيەجۇزىلىك يتتەر كورمەسىندە الەمگە تانىستىرىلعانىن جازعان ەدىك.