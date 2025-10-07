دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىن ەلەكتروندى تەمەكى شەگەتىندەردىڭ سانى الاڭداتىپ وتىر
استانا. KAZINFORM - دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ باعالاۋى بويىنشا قازىرگى ۋاقىتتا الەمدە شامامەن 100 ميلليون ادام، ونىڭ ىشىندە 15 ميلليون جاس ءوسپىرىم ەلەكتروندى تەمەكى شەگەدى، دەپ جازدى BBC.
د د ۇ ساراپشىلارىنىڭ پىكىرىنشە، بۇل الەمدە «نيكوتينگە تاۋەلدىلىكتىڭ جاڭا تولقىنىنا» اكەلۋى مۇمكىن.
ۇيىمنىڭ 6 قازاندا جاريالاعان جاڭا ەسەبىندە العاش رەت 13 پەن 15 جاس ارالىعىنداعى جاسوسپىرىمدەر اراسىندا ەلەكتروندى تەمەكىنى نەمەسە ۆەيپتى پايدالانۋشىلاردىڭ سانىن كورسەتتى. كورسەتكىش - 15 ميلليون.
سونداي-اق 15 جانە ودان جوعارى جاستاعى 86 ميلليون ادام ەلەكتروندى تەمەكى شەگەدى. بۇل دۇنيە جۇزىندەگى ەرەسەك حالىقتىڭ %1,9 ى نەمەسە ەرلەردىڭ %2,3 ى جانە ايەلدەردىڭ %1,5 ى. ەلەكتروندىق تەمەكى شەگۋشىلەردىڭ كوپشىلىگى امەريكا مەن ەۋروپا حالقى. بۇل ەرەسەك تۇرعىنداردىڭ شامامەن %5.
دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمى بۇل كورسەتكىشتەردى الدىڭعى جىلدارمەن سالىستىرا المايدى. بۇل كورسەتكىشتەر 2014 -جىلدان 2024 -جىلعا دەيىنگى 85 ەلدەن جينالعان دەرەكتەرگە نەگىزدەلگەن. بۇل دۇنيە جۇزىندەگى حالىقتىڭ تورتتەن ءۇش بولىگىن قۇرايدى. سوندىقتان 109 ەل، ياعني الەم حالقىنىڭ تورتتەن ءبىرى بۇل زەرتتەۋگە ەنبەگەن.
ۇيىم سوڭعى جىلدارى كوپتەگەن ەل بالالار اراسىندا تەمەكى شەگۋگە قارسى كۇرەستى باستاعانىن، ءبىراق 62 مەملەكەت ءالى ەشقانداي شارا قولدانباعانىن جانە 74 ەلدە ۆەيپ ساتىپ الۋدىڭ ەڭ تومەنگى جاسى جوق ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ەلەكتروندى تەمەكىلەر نيكوتينگە تاۋەلدىلىكتىڭ جاڭا تولقىنىن قوزدىرادى. ولار تەمەكى شەگۋدىڭ زيانىن ازايتۋدىڭ ءتاسىلى رەتىندە ساتىلادى. ءبىراق شىن مانىندە ولار بالالاردى ەرتە جاستان نيكوتينگە يتەرمەلەيدى، - دەدى د د ۇ ءبولىم ديرەكتورى ەتەن كرۋگ.
دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ باسشىسى تەدروس گەبرەيەسۋستىڭ ايتۋىنشا، بۇل كۇرەس ميلليونداعان ادامعا تەمەكىنى تاستاۋعا نەمەسە ودان باس تارتۋعا كومەكتەستى. ءبىراق تەمەكى ونەركاسىبى ءونىمدى وتكىزۋدىڭ جاڭا جولىن تاۋىپ جاتىر.
- تەمەكى ونەركاسىبى جاڭا نيكوتين ونىمدەرىنە قارسىلىق كورسەتىپ، ولاردى جاستارعا بەلسەندى تۇردە ساتىپ جاتىر. الەم ەلدەرى دالەلدەنگەن باقىلاۋ شارالارىن جۇزەگە اسىرۋدا مىقتى، ءارى ناقتى شەشىم شىعارا الۋى كەرەك، - دەدى گەبرەيەسۋس.
د د ۇ-نىڭ باعالاۋى بويىنشا الەمدە تەمەكىنى پايدالانۋ 2000 -جىلعى 1,38 ميلليارد ادامنان 2024 -جىلى 1,2 ميللياردقا دەيىن ازايعان.
ايەلدەر اراسىندا تەمەكى شەگۋ دەڭگەيى 2010 -جىلعى %11 دان 2024 -جىلى %6,6 عا دەيىن تومەندەدى. ەرلەر اراسىندا 2010 -جىلعى %41,4 دان 2024 -جىلى %32,5 عا دەيىن ازايدى.
سوعان قاراماستان، الەمدە ءاربىر بەسىنشى ەرەسەك ادام ءالى دە تەمەكى شەگەدى. تەمەكى شەگۋ كوپتەگەن اۋرۋلاردىڭ، سونىڭ ىشىندە ونكولوگيالىق اۋرۋلاردىڭ قاۋپىن ارتتىرادى.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، ەلەكتروندى تەمەكىنى پايدالانۋ كەزىندە ادام زياندى ونىمدەردى جۇتپايدى. ەلەكتروندىق تەمەكى كوپتەگەن ادامدارعا تەمەكىنى تاستاۋعا كومەكتەسەدى. دەگەنمەن، ۆەيپ سۇيىقتىقتارىندا نيكوتين بار، ول دا زياندى جانە تاۋەلدىلىككە اكەلەدى.
بۇعان دەيىن تەمەكى 16 ءتۇرلى قاتەرلى ىسىك تۋدىرۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعان بولاتىنبىز.