دۇنيەجۇزىلىك بانك توبى قانداي جوبالارعا قارجى سالادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين دۇنيەجۇزىلىك بانك توبى ەلىمىزدە قانداي جوبالارعا قارجى سالاتىنىن ايتتى.
پالاتا وتىرىسىندا دەپۋتات قايرات بالابيەۆ دۇنيەجۇزىلىك بانك توبىمەن ىنتىماقتاستىق اياسىندا ەلىمىزدە 8 ميلليارد دوللاردى قۇرايتىن 50 دەن استام جوبا ىسكە اسىرىلعانىن ايتتى.
- اتاپ ايتقاندا، كولىك، ءبىلىم بەرۋ، قارجى جۇيەسى، جاسىل تەحنولوگيالار، ەكولوگيا، سونداي-اق سيفرلاندىرۋ سالالارىندا. مەنىڭ ناقتىلاعىم كەلەتىنى، الداعى 2-3 جىلدا الەۋەتتى قورجىن بويىنشا قانداي بولجام؟ قانداي جوبالار جانە ەكونوميكانىڭ قانداي سەكتورلارىندا جوسپارلانىپ وتىر؟، - دەپ سۇرادى دەپۋتات سەرىك جۇمانعاريننەن.
ۆيتسە-پرەمەر دەرەگىنشە، دۇنيەجۇزىلىك بانك توبى قازاقستاننىڭ ينكليۋزيۆتى ەكونوميكاسى ءۇشىن جەدەل سيفرلاندىرۋ جوباسىنا 84 ميلليون دوللار سالادى. ول ۇكىمەتتىڭ قارىزى سانالادى. مۇنان بولەك، جەزقازعان- قاراعاندى جولىنا 1,2 ترلن تەڭگە، ال بەينەۋ- سەكسەۋل جولىنا 750 ميلليون دوللار قۇيادى. جوبالار پايدالانۋعا بەرىلگەننەن كەيىن جولدا ءجۇرۋ ۋاقىتىنىڭ قىسقارۋى ناتيجەسىندە ەكونوميكالىق پايداسى 93 ملرد تەڭگەدەن اسۋى مۇمكىن. قۇرىلىس بارىسىندا 13 مىڭنان استام جاڭا جۇمىس ورنى قۇرىلادى.
- مۇنان بولەك، يننوۆاتسيانى ىنتالاندىرۋ جوباسىنا - 75 ميلليون دوللار، سولتۇستىك ارال تەڭىزىن قالپىنا كەلتىرۋگە - 100 ميلليون دوللار، سۋارۋ جانە درەناج جۇيەلەرىن جەتىلدىرۋگە - 300 ميلليون دوللار، تەمىر جول قاتىناسىن جانە كولىك بايلانىستىلىعىن ترانسفورماتسيالاۋ جوباسىنا 850 ميلليون دوللار، كوممۋنالدىق جانە ەنەرگەتيكالىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا - 350 ميلليون دوللار، قامبار اتا-1 گ ە س-ىن سالۋ جوباسىنا 500 ميلليون دوللار كوزدەلەدى. وسى جوبالاردىڭ ءبارىن كەلىسىم راتيفيكاتسيالانعان كەيىن ىسكە اسىرۋعا مۇمكىندىك بولادى، - دەدى سەرىك جۇمانعارين.
بۇعان دەيىن دۇنيەجۇزىلىك بانكپەن نەگىزدەمەلىك كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ مەملەكەتتىك قارىزدىڭ ودان ارى ۇلعايۋىنا جول بەرمەيتىنىن جازعان ەدىك.