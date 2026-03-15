دۇنيە ءجۇزى قازاقتار قاۋىمداستىعى استانادا قايىرىمدىلىق شارا وتكىزدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن استانا قالاسىندا رامازان ايىنىڭ قۇرمەتىنە قايىرىمدىلىق شاراسى ءوتتى.
دۇنيە ءجۇزى قازاقتار قاۋىمداستىعىنىڭ استانا فيليالى TİKA تۇرىك ىنتىماقتاستىق جانە ۇيلەستىرۋ اگەنتتىگىنىڭ قارجىلاندىرۋىمەن قانداستارىمىزعا اۋىزاشارعا ارنالعان ازىق-تۇلىك قوراپتارىن تاراتتى.
- بۇل يگى باستاما - قاسيەتتى ايدا مۇقتاج جاندارعا قولداۋ كورسەتىپ، بىرلىك پەن باۋىرمالدىقتى نىعايتۋدىڭ جارقىن ۇلگىسى. قانداستارىمىزعا كورسەتىلگەن بۇل قامقورلىق ولاردىڭ رامازان ايىن بەرەكەلى قارسى الۋىنا سەپ بولماق. وسى يگى شاراعا قولداۋ كورسەتىپ، دەمەۋشىلىك جاساعان TİKA ۇيىمىنىڭ باسشىلىعىنا شىنايى العىسىمىزدى بىلدىرەمىز. الداعى ۋاقىتتا دا وسىنداي قايىرىمدى ءىس- شارالارعا مۇرىندىق بولىپ، يگى باستامالاردىڭ جالعاسىن تابۋىنا ۇلەس قوسا بەرەدى دەگەن سەنىمدەمىز . رامازان ايى بارشاڭىزعا بەرەكە ، بىرلىك جانە مولشىلىق اكەلسىن - ، دەيدى دۇنيە ءجۇزى قازاقتار قاۋىمداستىعىنىڭ استانا فيليالىنىڭ باسشىسى عالىم ۇلكەنباي ۇلى.