دەنساۋلىققا پايدالى دامدەۋىشتەر
استانا. قازاقپارات - سۋىق مەزگىلدە اعزانى قولداپ، ماۋسىمدىق اۋرۋلاردىڭ الدىن الۋ ءۇشىن تاعامعا پايدالى دامدەۋىشتەردى قوسۋ ماڭىزدى. قۇرامىندا انتيوكسيدانتتار، دارۋمەندەر مەن مينەرالدار بار دامدەۋىشتەر يممۋنيتەتتى كۇشەيتىپ، سۋىق ءتيۋ قاۋپىن تومەندەتەدى، دەپ حابارلايدى kp.ru پورتالى.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، ەڭ امبەباپ ءارى پايدالى دامدەۋىشتەردىڭ ءبىرى - ءزىمبىر. ونىڭ قۇرامىندا يممۋنيتەتكە قاجەت ماگني، كالتسي، فوسفور، سونداي-اق ا، ۆ جانە س دارۋمەندەرى مول. سونىمەن قاتار ءزىمبىر زات الماسۋدى جاقسارتىپ، اعزانىڭ جالپى تونۋسىن ارتتىرادى.
قىس مەزگىلىندە كۋركۋمانى دا ءجيى تۇتىنعان ءجون. ديەتولوگ بۇل دامدەۋىشتىڭ نەگىزگى بەلسەندى زات كۋركۋميننىڭ انتيوكسيدانتتىق قاسيەتى جوعارى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. بۇعان قوسا، كۋركۋماداعى سينەول اس قورىتۋ جۇيەسىنىڭ جۇمىسىن جاقسارتىپ، انتيسەپتيكالىق اسەر بەرەدى، ال تۋمەرون زياندى باكتەريالاردىڭ كوبەيۋىن تەجەيدى.
مامان دارشىننىڭ دا پايداسىنا توقتالدى. ونىڭ قۇرامىنداعى سيننامال جەڭىل انتيدەپرەسسانت رەتىندە اسەر ەتىپ، مازاسىزدىقتى ازايتۋعا كومەكتەسەدى. سونداي-اق دارشىندا مىرىش، تەمىر جانە تابيعي انتيسەپتيك سانالاتىن ەۆگەنول كوپ.
كاردامون باس ساقيناسى ۇستامالارىن جەڭىلدەتۋگە، اسقازان-ىشەك جولدارىنىڭ جۇمىسىن جانە يممۋنيتەتتى جاقسارتۋعا وڭ اسەر ەتەدى. ال مۋسكات جاڭعاعى سەرگىتەتىن جانە كۇش-قۋات بەرەتىن قاسيەتىمەن ەرەكشەلەنەدى. بۇل دامدەۋىش ەستە ساقتاۋ قابىلەتىن كۇشەيتىپ، جۇيكە جۇيەسىنە پايدالى اسەر ەتەدى.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، دامدەۋىشتەردى مولشەرمەن جانە تۇراقتى تۇردە قولدانۋ قىستا اعزانىڭ قورعانىس قابىلەتىن ارتتىرۋعا كومەكتەسەدى.