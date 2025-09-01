دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ماڭىزدى حابارلاندىرۋ جاريالادى
قازاقستاندا 2025 -جىلعى 1-قىركۇيەكتەن 1-قاراشاعا دەيىن حالىقتى العاشقى مەديتسينالىق- سانيتارلىق كومەك (ا م س ك) ۇيىمدارىنا تىركەۋ ناۋقانى وتەدى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
بۇل نەنى بىلدىرەدى؟
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، وسى كەزەڭدە ازاماتتار ءوز پوليكلينيكاسىن تاڭداي نەمەسە اۋىستىرا الادى. جاڭا پوليكلينيكاعا تىركەلگەندەر 2026 -جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ مەديتسينالىق كومەك الا باستايدى (ەگەر ول ۇيىم الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورىمەن كەلىسىمشارت جاساسقان بولسا).
كىمدەر تىركەلە الادى؟
ق ر ازاماتتارى؛
قازاقستاندا تۇراقتى تۇراتىن شەتەلدىكتەر مەن ازاماتتىعى جوق ادامدار (ىقتيارحاتى بار بولسا)؛
ە ا ە و ەلدەرىنەن (رەسەي، بەلارۋس، قىرعىزستان، ارمەنيا) كەلگەن ەڭبەك ميگرانتتارى مەن ولاردىڭ وتباسى مۇشەلەرى (مەدساقتاندىرۋ كەلىسىمى بولعان جاعدايدا).
قالاي تىركەلۋگە بولادى؟
eGov.kz پورتالى ارقىلى (قىزمەت ونلاين، قاراۋ مەرزىمى - 1 جۇمىس كۇنى)؛
تاڭداعان پوليكلينيكاعا بارىپ، ءوتىنىش بەرۋ ارقىلى.
ماڭىزدىسى - بۇرىنعى پوليكلينيكادان اۆتوماتتى تۇردە شىعارىلادى.
ءوز پوليكلينيكاڭىزعا قايتادان تىركەلۋ كەرەك پە؟
جوق. ەگەر اۋىستىرۋ ويىڭىزدا بولماسا، قوسىمشا ءوتىنىش بەرۋدىڭ قاجەتى جوق.
وتباسىلىق تىركەلۋ پرينتسيپى
بارلىق وتباسى مۇشەسىنىڭ ءبىر ۋچاسكەلىك دارىگەرگە تىركەلگەنى ۇسىنىلادى. بۇل مەديتسينالىق باقىلاۋدىڭ ساپاسىن ارتتىرادى.
مەكەنجايعا قاراماي تاڭداۋعا بولا ما؟
جالپى العاندا، ءوز ەلدى مەكەنىڭىزدىڭ شەگىندە تىركەلۋ كەرەك. دارىگەردىڭ ۇيگە كەلۋى ءۇشىن جاياۋ جەتۋگە ىڭعايلى (15- 20 مينۋتتىق) قاشىقتىقتاعى ەمحانانى تاڭداعان ءجون.
تىركەۋدەن باس تارتۋ سەبەپتەرى:
وتىنىشتە جالعان مالىمەت بەرۋ؛
باسقا ەلدى مەكەندە تۇرۋ؛
ەمحاناداعى تىركەلگەندەر سانىنىڭ ليميتتەن اسىپ كەتۋى؛
بالانى تىركەۋ ءۇشىن قۇجاتتاردىڭ تولىق بولماۋى.
تىركەلگەندەر نورماتيۆى:
جالپى تاجىريبە دارىگەرى - 1700 ادامعا دەيىن؛
ۋچاسكەلىك تەراپيەۆت - 2200 ەرەسەك ادامعا دەيىن؛
ۋچاسكەلىك پەدياتر - 500 بالا (0- 6 جاس) نەمەسە 900 بالا (0- 14 جاس) دەيىن.
كامپانيادان تىس ۋاقىتتا اۋىستىرۋعا بولا ما؟
ءيا. جىلىنا ءبىر رەت ەركىن تاڭداۋ قۇقىعى بويىنشا نەمەسە:
تۇرعىلىقتى جەرىن، جۇمىسىن نە وقۋ ورنىن اۋىستىرعاندا؛
باسقا ەلدى مەكەنگە كوشكەندە؛
بۇرىنعى پوليكلينيكا جابىلعاندا نە قايتا ۇيىمداستىرىلعاندا.
ناۋقانعا قانشا ەمحانا قاتىسىپ جاتىر؟
بارلىعى 694 مەديتسينالىق ۇيىم تىركەۋ جۇمىستارىنا قاتىسۋدا. جىل سايىن امبۋلاتورلىق-ەمحانالىق كومەك كورسەتۋشىلەر سانى ارتىپ كەلەدى.
قوسىمشا سۇراقتار بويىنشا:
www.msqory.kz رەسمي سايتى
Qoldau 24/7 موبيلدى قوسىمشاسى
Telegram-داعى SaqtandyryBot چات-بوتى
ءبىرىڭعاي بايلانىس ورتالىعى: 1414