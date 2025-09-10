22:44, 10 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى باسپا ءسوز كونفەرەنسياسى كەزىندە ەسىنەن تانىپ قالدى
فوتو: شۆەتسيا ۇكىمەتىاستانا. KAZINFORM - وقيعا شۆەتسيانىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى ەليزابەت لانننىڭ قىزمەتىنە كىرىسكەننەن كەيىن بىرنەشە ساعاتتان سوڭ وتكىزىلگەن العاشقى باسپا ءسوز ءماسليحاتى كەزىندە بولدى، دەپ حابارلايدى The Economic Times.
ۇلتتىق ۇكىمەتتەگى كادرلىق وزگەرىستەرگە ارنالعان بريفينگىدە لاننان باسقا شۆەتسيا پرەمەر-ءمينيسترى مەن ەكى مينيستر قاتىسقان.
سەيسەنبىدە تىلشىلەرمەن اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا جاڭادان تاعايىندالعان دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى كەنەتتەن ەسىنەن تانىپ، قۇلاپ قالدى. اتالعان جاعدايدان كەيىن لانندى زالدان قولتىقتاپ الىپ شىقتى. الايدا ول بىرنەشە مينۋتتان كەيىن ورالدى.
- بۇل قانداعى قانتتىڭ تومەندەگەنىنەن بولۋى مۇمكىن، - دەپ ءتۇسىندىردى لانن ءوزىنىڭ ەسىنەن تانىپ قالۋىن.