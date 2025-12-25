دەنە قىزۋىنىڭ 35 گرادۋستان تومەن ءتۇسۋى ومىرگە قاۋىپ ءتوندىرۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات - دەنە تەمپەراتۋراسىنىڭ 35 گرادۋستان تومەن كۇرت تومەندەۋى اعزا ءۇشىن اسا قاۋىپتى. مۇنداي گيپوتەرميا جۇرەك- قانتامىر جۇيەسىنە اۋىر سالماق ءتۇسىرىپ، ينفاركت، ينسۋلت جانە قاۋىپتى اريتميالاردىڭ قاۋپىن ارتتىرادى. بۇل تۋرالى پيروگوۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ دوتسەنتى ەلۆيرا حاچيروۆا مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى گازەتا.Ru.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، گيپوتەرميا اعزا جىلۋدى وندىرۋدەن گورى تەز جوعالتقان كەزدە داميدى. بۇل كوبىنە سۋىق سۋعا ءتۇسۋ، ايازدا ۇزاق ءجۇرۋ نەمەسە جەلدى اۋا رايىندا دالادا قالۋ كەزىندە بولادى. الكوگول ءىشۋ، قاتتى شارشاۋ مەن السىرەۋ دە قاۋىپتى كۇشەيتەدى.
سۋىقتىڭ اعزاعا اسەر ەتۋ مەحانيزمى سالىستىرمالى تۇردە قاراپايىم: قان تامىرلارى تارىلىپ، قان اينالىمى سىرتقى تىندەردەن ىشكى مۇشەلەرگە باعىتتالادى. الايدا بۇل قورعانىس رەاكسياسى جۇرەك ءۇشىن قاۋىپتى. تەمپەراتۋرانىڭ وزگەرۋى جۇرەكتەگى ەلەكتر يمپۋلستەرىن بۇزىپ، ىرعاقتىڭ بۇزىلۋىنا اكەلۋى مۇمكىن. ال تامىرلاردىڭ تارىلۋى ميوكاردقا تۇسەتىن جۇكتەمەنى ارتتىرادى. سوزىلمالى جۇرەك- قانتامىر اۋرۋلارى بار ادامدار ءۇشىن مۇنىڭ سوڭى ينفاركت نەمەسە ينسۋلتپەن اياقتالۋى ىقتيمال.
گيپوتەرميا تەك جۇرەككە عانا ەمەس، يممۋندىق جۇيەگە دە اسەر ەتەدى، اعزانىڭ ينفەكسيالارعا توزىمدىلىگى تومەندەپ، قابىنۋ پروتسەستەرىنىڭ قاۋپى ارتادى. دارىگەرلەر سۋىقتا قالعان جاعدايدا دەرەۋ جىلى جەرگە كىرىپ، قۇرعاق كيىمگە اۋىسىپ، جىلىتقىش قولدانۋعا كەڭەس بەرەدى. ال الكوگول ءىشىپ «جىلىنۋ» - قاۋىپتى يلليۋزيا.