دەموكراتتار ترامپ يمپيچمەنتىنە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت دونالد ترامپتىڭ ۆەنەسۋەلاداعى وپەراتسياسىنا قاتىستى دەموكراتتاردىڭ اشۋ-ىزاسى دەموكراتيالىق پارتيانىڭ كەيبىر مۇشەلەرىنىڭ ونى يمپيچمەنتكە شاقىرۋىنا ۇلاستى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ترامپ اكىمشىلىگى كاراكاستا اۋە شابۋىلدارىن جاساپ، ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرو مەن ونىڭ ايەلىن تۇتقىنداعاننان كەيىن، بىرنەشە ساياساتكەر ترامپقا قارسى قىلمىستىق ءىس قوزعاۋدى تالاپ ەتتى.
- كوپتەگەن امەريكالىق اۋىر سەزىممەن وياندى. بوستاندىق دەگەن جەلەۋمەن سوعىسقۇمار اكىمشىلىك باسىپ كىرۋدى اقتاۋ ءۇشىن وتىرىك ايتىپ، رەسۋرستاردى الۋ جانە بايلىعىن ارتتىرۋ ءۇشىن ءبىزدى زاڭسىز، شەكسىز سوعىسقا سۇيرەپ اپارا جاتىر. ءبىز كونگرەسس مۇشەسى يلحان وماردىڭ كونگرەستىڭ بيلىگىن راستايتىن سوعىس وكىلەتتىكتەرى تۋرالى قارارىن قابىلداۋىمىز كەرەك، ال ترامپ يمپيچمەنتكە ۇشىراۋى كەرەك، - دەپ جازدى يللينويس شتاتىنان شىققان دەموكرات دەليا راميرەس X- تەگى جازباسىندا.
راميرەس ترامپتىڭ ۆەنەسۋەلاعا قارسى اسكەري ارەكەت جاساۋىنا جول بەرمەۋگە باعىتتالعان وكىل يلحان ومار (ميننەسوتا شتاتىنان شىققان دەموكرات) ۇسىنعان قارار تۋرالى ايتىپ وتىر، دەپ حابارلايدى FOX News.
سونىمەن قاتار، وكىلدەر پالاتاسىنداعى دەن گولدمان ترامپتى كونگرەستى اينالىپ ءوتىپ، ۆەنەسۋەلامەن «سوعىس» باستاعانى ءۇشىن سىنعا الىپ، اكىمشىلىك زاڭ شىعارۋشىلارعا «قاناعاتتانارلىق تۇسىنىكتەمە بەرمەگەنىن» ايتتى.
- ا ق ش كونستيتۋتسياسىنىڭ بۇل بۇزىلۋى يمپيچمەنتكە نەگىز بولا الادى. مەن وكىلدەر پالاتاسىنداعى رەسپۋبليكاشىل ارىپتەستەرىمدى دەموكراتتارعا قوسىلىپ، وسى پرەزيدەنتتى كونستيتۋتسيانى ورەسكەل بۇزعانى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ ارقىلى كونگرەستىڭ بەدەلىن راستاۋعا شاقىرامىن، - دەدى گولدمان ءوز مالىمدەمەسىندە.
مەريلەند شتاتىنان شىققان دەموكرات ەيپريل ماككلەين دەلاني ترامپتىڭ اتىن اتامادى، ءبىراق الەۋمەتتىك جەلىدە بىلاي دەپ جازدى: «اشىق ايتايىق: كونگرەستىڭ سوعىس جاريالاۋىنسىز باسقا ەلگە باسىپ كىرۋ جانە ونى باسقارۋ يمپيچمەنتكە نەگىز بولىپ سانالادى. بۇل زاڭسىزدىقتى توقتاتۋدىڭ ەڭ جاقسى ستراتەگياسى رەتىندە يمپيچمەنتتىڭ ورىندىلىعى - ءبىزدىڭ فراكسيامىز بايىپتى تالقىلاۋى كەرەك تاكتيكالىق شەشىم».
كاليفورنيا گۋبەرناتورلىعىنا كانديدات، كونگرەسمەن ەريك سۆالۆەلل (دەموكرات) ترامپتىڭ يمپيچمەنتىن قولداۋ مۇمكىندىگىن جوققا شىعارمادى.
پروگرەسسيۆتى وكىلدەر پالاتاسىنىڭ كانديداتتارى، سونىڭ ىشىندە بوس ورىنعا ۇمىتكەر دە ءوز پىكىرلەرىن ءبىلدىردى.
- مەن كونگرەستىڭ ءوز وكىلەتتىگىن جۇزەگە اسىرۋىن، بۇل قاقتىعىستى توقتاتۋىن جانە وسى سوعىس قىلمىسكەرى پرەزيدەنتتى قىزمەتىنەن بوساتۋىن تالاپ ەتەمىن، - دەپ جازدى يللينويس پارتياسى وكىلدەر پالاتاسىنىڭ كانديداتى كەت ابۋگازالە.
دەموكراتتار ترامپتى ەگەمەن ەلگە زاڭسىز باسىپ كىرۋ ءۇشىن ا ق ش زاڭدارىن بۇزدى دەپ ايىپتادى.
سونىمەن قاتار، رەسپۋبليكاشىلدار مۇنى ديكتاتوردى جانە ا ق ش پەن تۇتاستاي العاندا ايماققا قارسى ۇزاق ۋاقىت بويى قارسىلاس بولعان ادامدى قۇلاتۋدىڭ ءساتتى قادامى دەپ سانايدى.
جەتەكشى رەسپۋبليكاشىل زاڭ شىعارۋشىلار دا كونگرەسكە اسكەري وپەراتسيا ەمەس، قۇقىق قورعاۋ وپەراتسياسى دەپ اتاعان وپەراتسيادان بۇرىن حابارلاۋدىڭ قاجەتى جوق دەپ مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن ب ۇ ۇ- داعى ا ق ش ەلشىسى مايك ۋولتتس ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ توتەنشە وتىرىسىندا ۆەنەسۋەلاداعى ا ق ش- تىڭ اسكەري ارەكەتىن قورعاپ، «ءبىز ۆەنەسۋەلاعا نەمەسە ونىڭ حالقىنا قارسى سوعىس جۇرگىزىپ جاتقان جوقپىز. ءبىز ەلدى باسىپ الىپ جاتقان جوقپىز. بۇل قۇقىق قورعاۋ وپەراتسياسى» دەپ مالىمدەگەنى حابارلانعان بولاتىن.