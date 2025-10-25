دەمالىستا تىنىعۋدىڭ ەرەكشە جولدارى
استانا. KAZINFORM - كۇندەلىكتى قاربالاس پەن جۇمىستىڭ ورتاسىندا ادام اعزاسى مەن وي-ساناسى شارشايدى. سوندىقتان دەمالىستى ءتيىمدى وتكىزۋ - ءومىر ساپاسىن ارتتىرىپ، دەنساۋلىقتى ساقتاۋ ءۇشىن اسا ماڭىزدى. تىنىعۋدىڭ ءداستۇرلى تۇرلەرى - ۇيقى، تەلەديدار كورۋ، ساياباقتا سەرۋەندەۋ بولسا، بۇگىندە ادامدار ەرەكشە ءارى پايدالى دەمالىس تاسىلدەرىن دە تاڭداۋدا، دەپ جازادى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
سولاردىڭ ءبىرى - تسيفرلىق دەتوكس. ياعني، دەمالىس كۇندەرى تەلەفون، كومپيۋتەر جانە الەۋمەتتىك جەلىلەردەن تولىقتاي اجىراۋ. بۇل ءتاسىل ادامنىڭ جۇيكەسىن تىنىشتاندىرىپ، كوز بەن ميدىڭ جۇكتەمەسىن ازايتادى. كۇنىنە بىرنەشە ساعات ينتەرنەتسىز ءومىر ءسۇرۋ - وزىڭمەن سىرلاسۋعا جانە اينالاداعى سۇلۋلىقتى بايقاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
تاعى ءبىر ەرەكشە ءادىس - ەكو-تۋريزم. تابيعات اياسىندا ۋاقىت وتكىزۋ، تاۋعا شىعۋ نەمەسە وزەن بويىمەن سەرۋەندەۋ - ادامنىڭ فيزيكالىق بەلسەندىلىگىن ارتتىرىپ قانا قويماي، پسيحولوگيالىق ساۋىعۋعا دا اسەر ەتەدى. تازا اۋادا تىنىستاۋ مەن تابيعات دىبىستارىن تىڭداۋ ميدىڭ جۇمىسىن جاقسارتىپ، سترەسس دەڭگەيىن تومەندەتەدى.
سوڭعى جىلدارى شىعارماشىلىق تەراپيا دا كەڭ تارالعان. سۋرەت سالۋ، مۋزىكامەن اۋەستەنۋ، كەراميكا نەمەسە توقىما بۇيىمدارىن جاساۋ - ادامنىڭ ەموتسياسىن ەركىن بىلدىرۋگە جانە ىشكى تەپە- تەڭدىگىن قالپىنا كەلتىرۋگە كومەكتەسەدى. مۇنداي حوببيلەر ارقىلى ادامدار ءوز الەۋەتىن اشىپ، ومىرگە دەگەن شابىتىن وياتادى.
سونىمەن قاتار، مەديتاتسيا مەن تىنىس الۋ جاتتىعۋلارى دا ەرەكشە دەمالىستىڭ ءبىر ءتۇرى سانالادى. بۇل ءادىس ادامنىڭ كوڭىل-كۇيىن تۇراقتاندىرىپ، ۋايىم مەن شارشاۋدى جەڭىلدەتەدى. ءتىپتى، كۇنىنە 10 مينۋتتىق مەديتاتسيانىڭ ءوزى جالپى ەنەرگيانى قالپىنا كەلتىرۋگە جەتكىلىكتى.
قورىتىندىلاي كەلگەندە، دەمالىس تەك فيزيكالىق ەمەس، رۋحاني تىنىعۋدىڭ دا ۋاقىتى بولۋى ءتيىس. ۋاقىتتى سانالى پايدالانىپ، وزىڭە قۋانىش سىيلايتىن ىستەرمەن اينالىسۋ - ءومىر ساپاسىن جاقسارتىپ، جاڭا جەتىستىكتەرگە جول اشادى.