دەمالىستا كۇن رايى قانداي بولادى
استانا. KAZINFORM - اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ وتۋىنە بايلانىستى 27-جەلتوقساندا ەلدىڭ شىعىسىندا، 27-29 جەلتوقساندا باتىسىندا، 29-جەلتوقساندا سولتۇستىك-باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا قار جاۋىپ، بۇرقاسىن بولىپ، كوكتايعاق بولىپ جەل كۇشەيەدى.
وڭتۇستىك وڭىرلەردە جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار) بولادى. 27-جەلتوقساندا شىعىس پەن وڭتۇستىك-شىعىستا، 28-جەلتوقساندا ەلدىڭ باتىسىندا قالىڭ قار جاۋادى.
رەسپۋبليكا بويىنشا تۇمان بولادى دەپ بولجانىپ وتىر.
سولتۇستىك-باتىس، سولتۇستىك جانە ورتالىق ايماقتاردا تەمپەراتۋرا كوتەرىلەدى: تۇندە 10-18 گرادۋس، كۇندىز 0-8 گرادۋس. شىعىستا تۇندە 15-20 گرادۋس، كۇندىز 5-10 گرادۋس.
وڭتۇستىك وڭىرلەردە تۇندە 0+5 گرادۋس، تاۋلى اۋدانداردا تۇندە 5-10 گرادۋس، كۇندىز 5-15 گرادۋس، تاۋلى ايماقتاردا 4-1 گرادۋس بولادى دەپ بولجانۋدا.
ايتا كەتەلىك 26-جەلتوقساندا ەلدەگى قاي جولدار جابىق تۇرعانى تۋرالى جازعان ەدىك.