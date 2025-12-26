ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    21:57, 26 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    دەمالىستا كۇن رايى قانداي بولادى

    استانا. KAZINFORM - اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ وتۋىنە بايلانىستى 27-جەلتوقساندا ەلدىڭ شىعىسىندا، 27-29 جەلتوقساندا باتىسىندا، 29-جەلتوقساندا سولتۇستىك-باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا قار جاۋىپ، بۇرقاسىن بولىپ، كوكتايعاق بولىپ جەل كۇشەيەدى.

    погода, снег, ауа райы, дождь, потепление, қар, жанбыр, гололед, снег расстаял
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    وڭتۇستىك وڭىرلەردە جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار) بولادى. 27-جەلتوقساندا شىعىس پەن وڭتۇستىك-شىعىستا، 28-جەلتوقساندا ەلدىڭ باتىسىندا قالىڭ قار جاۋادى.

    رەسپۋبليكا بويىنشا تۇمان بولادى دەپ بولجانىپ وتىر.

    سولتۇستىك-باتىس، سولتۇستىك جانە ورتالىق ايماقتاردا تەمپەراتۋرا كوتەرىلەدى: تۇندە 10-18 گرادۋس، كۇندىز 0-8 گرادۋس. شىعىستا تۇندە 15-20 گرادۋس، كۇندىز 5-10 گرادۋس.

    وڭتۇستىك وڭىرلەردە تۇندە 0+5 گرادۋس، تاۋلى اۋدانداردا تۇندە 5-10 گرادۋس، كۇندىز 5-15 گرادۋس، تاۋلى ايماقتاردا 4-1 گرادۋس بولادى دەپ بولجانۋدا.

    ايتا كەتەلىك 26-جەلتوقساندا ەلدەگى قاي جولدار جابىق تۇرعانى تۋرالى جازعان ەدىك.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
