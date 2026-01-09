15:28, 09 - قاڭتار 2026 | GMT +5
دەمالىستا كۇن رايى قانداي بولادى
استانا. KAZINFORM - الداعى كۇندەرى رەسپۋبليكا بويىنشا تۇمان باسىپ، جەل كۇشەيەدى.
سولتۇستىك-باتىس تسيكلونىنىڭ اسەرىنەن 10-قاڭتاردا ەلدىڭ باتىسىندا، 11-قاڭتاردا سولتۇستىك-باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە ورتالىق وڭىرلەرىندە، 12-قاڭتاردا شىعىسىندا تۇندە قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق بولىپ، كۇندىز جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق بولجانادى.
11-قاڭتاردا قوستاناي جانە سولتۇستىك قازاقستان وبلىستارىندا قالىڭ قار تۇسەدى.
10-12-قاڭتاردا ەلدىڭ وڭتۇستىگىندە، 12-قاڭتاردا وڭتۇستىك-شىعىسىندا جاڭبىر بولجانادى.
سونداي-اق رەسپۋبليكا بويىنشا تۇمان، جەلدىڭ كۇشەيۋى كۇتىلەدى.
11-قاڭتاردا ەلدىڭ سولتۇستىگى مەن ورتالىعىندا، 12-قاڭتاردا شىعىسىندا كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 3+3- گرادۋس شاماسىندا بولادى.