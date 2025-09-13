ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:26, 13 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    دەمالىستا اۋا رايى قانداي بولادى؟

    قازگيدرومەت 13، 14، 15-قىركۇيەككە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    погода, ауа райы
    فوتو: الەكساندر پاۆسكي / Kazinform

    الداعى كۇندەرى رەسپۋبليكانىڭ باسىم بولىگىندە نايزاعاي ويناپ، جاڭبىر جاۋادى. 13-14-قىركۇيەكتە شىعىس قازاقستان وبلىسىندا، 14-قىركۇيەكتە جەتىسۋ وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا، 15-قىركۇيەكتە ماڭعىستاۋ وبلىسىندا قاتتى جاڭبىر، بۇرشاق جاۋىپ، داۋىل تۇرادى.

    رەسپۋبليكا بويىنشا جەل كۇشەيىپ، سولتۇستىك- باتىستا، سولتۇستىكتە، شىعىستا، ورتالىقتا، رەسپۋبليكانىڭ وڭتۇستىك- شىعىسىندا تۇنگى جانە تاڭعى ۋاقىتتا تۇمان تۇسەدى.

    اۋا تەمپەراتۋراسى تومەندەيدى:
    ەلدىڭ شىعىسىندا تۇندە 0-9 گرادۋس، كۇندىز 10-22 گرادۋس جىلى،
    ەلدىڭ وڭتۇستىگىندە تۇندە 10-16 گرادۋس، كۇندىز 17-28 گرادۋس جىلى،
    ەلدىڭ ورتالىعىندا تۇندە 1-9 گرادۋس، كۇندىز 12-20 گرادۋس جىلى.
    ال سولتۇستىك پەن سولتۇستىك- باتىستا كۇندىزگى تەمپەراتۋرا 12-19 گرادۋسقا دەيىن جوعارىلايدى. 

    تەگ:
    ايماق اۋارايى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار