دەمالىستا اۋا رايى قانداي بولادى؟
قازگيدرومەت 13، 14، 15-قىركۇيەككە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
الداعى كۇندەرى رەسپۋبليكانىڭ باسىم بولىگىندە نايزاعاي ويناپ، جاڭبىر جاۋادى. 13-14-قىركۇيەكتە شىعىس قازاقستان وبلىسىندا، 14-قىركۇيەكتە جەتىسۋ وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا، 15-قىركۇيەكتە ماڭعىستاۋ وبلىسىندا قاتتى جاڭبىر، بۇرشاق جاۋىپ، داۋىل تۇرادى.
رەسپۋبليكا بويىنشا جەل كۇشەيىپ، سولتۇستىك- باتىستا، سولتۇستىكتە، شىعىستا، ورتالىقتا، رەسپۋبليكانىڭ وڭتۇستىك- شىعىسىندا تۇنگى جانە تاڭعى ۋاقىتتا تۇمان تۇسەدى.
اۋا تەمپەراتۋراسى تومەندەيدى:
ەلدىڭ شىعىسىندا تۇندە 0-9 گرادۋس، كۇندىز 10-22 گرادۋس جىلى،
ەلدىڭ وڭتۇستىگىندە تۇندە 10-16 گرادۋس، كۇندىز 17-28 گرادۋس جىلى،
ەلدىڭ ورتالىعىندا تۇندە 1-9 گرادۋس، كۇندىز 12-20 گرادۋس جىلى.
ال سولتۇستىك پەن سولتۇستىك- باتىستا كۇندىزگى تەمپەراتۋرا 12-19 گرادۋسقا دەيىن جوعارىلايدى.