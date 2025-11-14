ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:57, 14 - قاراشا 2025 | GMT +5

    دەمالىس كۇندەرى كۇن رايى قانداي بولادى

    استانا. KAZINFORM - اسەرلى كەڭ انتيتسيكلوننىڭ ىقپالىنان قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى بولادى. تەك ەلىمىزدىڭ باتىسىندا، سولتۇستىك-باتىسىندا جانە سولتۇستىگىندە كەي جەرلەردە جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار) تۇسەدى، جەل كۇشەيەدى، سولتۇستىك وڭىرلەردە بوران سوعىپ، سونداي-اق كوكتايعاق بولادى.

    Жаңбыр, қар, көктайғақ: 2 қарашаға арналған ауа райы болжамы
    Фото: Оксана Матасова / Kazinform

    ەل بويىنشا تۇنگى جانە تاڭەرتەڭگى ۋاقىتتا تۇمان تۇسەدى.

    تاۋلى اۋدانداردا 2-7-گرادۋس گرادۋس جىلى بولادى.

    ايتا كەتەلىك استانادا قار كۇرەۋگە 3000 عا جۋىق جۇمىسشى شىقتى.

    تەگ:
    اۋارايى
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار