17:57, 14 - قاراشا 2025 | GMT +5
دەمالىس كۇندەرى كۇن رايى قانداي بولادى
استانا. KAZINFORM - اسەرلى كەڭ انتيتسيكلوننىڭ ىقپالىنان قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى بولادى. تەك ەلىمىزدىڭ باتىسىندا، سولتۇستىك-باتىسىندا جانە سولتۇستىگىندە كەي جەرلەردە جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار) تۇسەدى، جەل كۇشەيەدى، سولتۇستىك وڭىرلەردە بوران سوعىپ، سونداي-اق كوكتايعاق بولادى.
ەل بويىنشا تۇنگى جانە تاڭەرتەڭگى ۋاقىتتا تۇمان تۇسەدى.
تاۋلى اۋدانداردا 2-7-گرادۋس گرادۋس جىلى بولادى.
ايتا كەتەلىك استانادا قار كۇرەۋگە 3000 عا جۋىق جۇمىسشى شىقتى.