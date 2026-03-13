13:40, 13 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
دەمالىس كۇندەرى كۇن جىلىنادى
استانا. KAZINFORM - كەڭ اۋقىمدى انتيسيكلوننىڭ اسەرىنەن قازاقستان اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىندە جىلى بولادى.
تەك ەلدىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ وتۋىنە بايلانىستى جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق بولىپ، جەل كۇشەيىپ، بۇرقاسىن بولادى. رەسپۋبليكا بويىنشا تۇمان بولۋى ىقتيمال.
كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى ەلدىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە 3+…15+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. ال سولتۇستىك، شىعىس جانە ورتالىق وڭىرلەردە 2- گرادۋستان 5+ گرادۋسقا دەيىن بولادى.
