ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    13:40, 13 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    دەمالىس كۇندەرى كۇن جىلىنادى

    استانا. KAZINFORM - كەڭ اۋقىمدى انتيسيكلوننىڭ اسەرىنەن قازاقستان اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىندە جىلى بولادى.

    жылынады
    فوتو: freepik.com

    تەك ەلدىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ وتۋىنە بايلانىستى جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق بولىپ، جەل كۇشەيىپ، بۇرقاسىن بولادى. رەسپۋبليكا بويىنشا تۇمان بولۋى ىقتيمال.

    كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى ەلدىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە 3+…15+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. ال سولتۇستىك، شىعىس جانە ورتالىق وڭىرلەردە  2- گرادۋستان 5+ گرادۋسقا دەيىن بولادى.

    ايتا كەتەلىك 13-ناۋرىزدا ەلدەگى قاي جولداردا قوزعالىس شەكتەلگەنى تۋرالى جازعان ەدىك.

     

    ايماق اۋارايى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
