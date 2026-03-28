دەمالىس كۇندەرى اۋا رايى قانداي بولادى؟
استانا. KAZINFORM – قازگيدرومەت 28، 29، 30-ناۋرىزعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
قاي وڭىرلەردە جاۋىن-شاشىن جاۋادى؟
قازاقستان اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىندە جاۋىن-شاشىنسىز، جىلى اۋا رايى بولادى. تەك باتىس وڭىرلەردە جانە وڭتۇستىكتىڭ تاۋلى جەرلەرىندە كەيبىر كۇندەرى اتموسفەرالىق فرونتتار وتۋىنە بايلانىستى نايزاعاي ويناپ، جاڭبىر جاۋۋى مۇمكىن.
رەسپۋبليكا بويىنشا جەل كۇشەيىپ، وڭتۇستىكتە شاڭدى داۋىل تۇرۋى ىقتيمال. تۇنگى، تاڭعى ۋاقىتتا سولتۇستىك، شىعىس جانە ورتالىق وڭىرلەردە تۇمان تۇسەدى.
كۇندىزگى اۋا تەمپەراتۋراسى:
باتىستا 18+27+ گرادۋسقا دەيىن،
سولتۇستىكتە 10+17+ گرادۋسقا دەيىن،
ورتالىقتا 15+25+ گرادۋسقا دەيىن،
شىعىستا 12+20+ گرادۋسقا دەيىن،
وڭتۇستىكتە 23+30+ گرادۋسقا دەيىن جىلىنادى،
ال وڭتۇستىك-باتىستا تەمپەراتۋرا ءسال تومەندەپ، 13+20+ گرادۋس شاماسىندا بولادى.