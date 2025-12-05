22:55, 05 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
دەمالىس كۇندەرى اۋا رايى قانداي بولادى؟
استانا. KAZINFORM – قازگيدرومەت 6، 7، 8-جەلتوقسانعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە اۋا رايى تۇراقسىز بولىپ، جاڭبىر، قار جاۋادى. ەلدىڭ سولتۇستىك، شىعىس جانە ورتالىق وڭىرلەرىندە بۇرقاسىن بولادى. ەل بويىنشا تۇمان تۇسەدى، كوكتايعاق تا بولجانىپ وتىر.
اپتا اياعىندا رەسپۋبليكانىڭ باتىسىنا اركتيكالىق انتيتسيكلون ىعىسىپ، ول كەيىن ەل اۋماعى ارقىلى وتەدى. وسىلايشا اۋا تەمپەراتۋراسى ايتارلىقتاي تومەندەيدى.
8-جەلتوقساندا سولتۇستىك-باتىستا 5-13 گرادۋس اياز، سولتۇستىكتە 10-15 گرادۋس اياز بولادى.