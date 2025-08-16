ق ز
    09:36, 16 - تامىز 2025 | GMT +5

    دەمالىس كۇندەرى اۋا رايى قانداي بولادى؟

    قازگيدرومەت 16, 17, 18- تامىزعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    Дождь Алматы Жаңбыр осень күз
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    سولتۇستىك-باتىس سيكلونى قازاقستان اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىنە اسەر ەتەدى. ەلدىڭ سولتۇستىگىندە، سولتۇستىك-باتىسىندا، شىعىسىندا، ورتالىعىندا قاتتى جاڭبىر جاۋادى، نايزاعاي وينايدى، قاتتى جەل سوعادى.

    تەك وڭتۇستىك-باتىستا، 17-18-تامىزدا باتىستا، 18-تامىزدا رەسپۋبليكانىڭ ورتالىعىندا جاۋىن- شاشىنسىز اۋا رايى بولادى. قازاقستان بويىنشا جەل كۇشەيىپ، سولتۇستىكتە، شىعىستا، ورتالىقتا تۇمان ءتۇسۋى مۇمكىن.

    اۋا تەمپەراتۋراسى بويىنشا
    كۇندىز باتىس وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى 22-30 دان 27-35 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى؛
    سولتۇستىك- باتىستا 16-30 دان 22-33 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى؛
    ەلدىڭ سولتۇستىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسى 18-23 گرادۋس بولادى؛
    ورتالىق وبلىستاردا 20-30 گرادۋس بولادى؛
    ق ر شىعىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى 20-30 دان 17-25 گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى؛
    قازاقستاننىڭ وڭتۇستىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسى 25-35 گرادۋس بولادى،
    رەسپۋبليكانىڭ وڭتۇستىك- شىعىسىندا تەمپەراتۋرا 30-35 تەن 25-32 گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى؛

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
