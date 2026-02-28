ق ز
    07:07, 28 - اقپان 2026 | GMT +5

    دەمالىس كۇندەرى اۋا رايى قانداي بولادى؟

    استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 28-اقپانعا، 1، 2-ناۋرىزعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    كوكتەم جاقىنداعانىمەن، قىستىڭ ايازى باسىلار ەمەس. انتيتسيكلون قازاقستان اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىنە ىقپال ەتەدى، جاۋىن-شاشىن جاۋمايدى، دەسە دە اياز ساقتالادى.

    تەك 2-ناۋرىزدان باستاپ تسيكلون ەلىمىزدىڭ باتىس وڭىرلەرىنە جىلجي باستايدى. سونىڭ اسەرىنەن قار جاۋىپ، بوران سوعادى. وڭتۇستىك ايماقتاردا دا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار) بولجانىپ وتىر. جەل كۇشەيىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى بىرتىندەپ جوعارىلايدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
