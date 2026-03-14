08:10, 14 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
دەمالىس كۇندەرى اۋا رايى قانداي بولادى؟
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 14، 15، 16-ناۋرىزعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
كەڭ اۋقىمدى انتيتسيكلون قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىنە اسەر ەتىپ، كۇن جىلىنادى. تەك ەلدىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا اتموسفەرالىق فرونتتار وتۋىنە بايلانىستى جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار) جاۋىپ، كوكتايعاق بولىپ، جەل كۇشەيەدى. رەسپۋبليكا بويىنشا تۇمان ءتۇسۋى مۇمكىن.
ەلدىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 3+15+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. ال سولتۇستىك، شىعىس جانە ورتالىق وڭىرلەردە 2- گرادۋستان 5+ گرادۋسقا دەيىن بولادى.