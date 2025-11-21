22:25, 21 - قاراشا 2025 | GMT +5
دەمالىس كۇندەرى اۋا رايى جاۋىن-شاشىندى بولادى
استانا. قازاقپارات – «قازگيدرومەت» الداعى ءۇش كۇنگە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
اتلانتيكالىق سيكلوننىڭ اسەرىنەن قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە اۋا رايىنىڭ تۇراقسىز سيپاتى كۇتىلەدى، جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار) وتەدى، سولتۇستىكتە، شىعىستا، ەلدىڭ ورتالىعىندا كوكتايعاق پەن بوران بولادى دەپ بولجانۋدا. تەك ەلىمىزدىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، وڭتۇستىك-شىعىسىندا اۋا رايى نەگىزىنەن جاۋىن-شاشىنسىز بولادى دەپ كۇتىلۋدە.
قازاقستان بويىنشا تۇمان مەن جەل كۇشەيەدى دەپ كۇتىلۋدە.
تەمپەراتۋرالىق فوندا كۇرت وزگەرىستەر كۇتىلمەيدى.