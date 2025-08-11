دەمەۋ جادىرايەۆ وليمپيادادان كەيىنگى العاشقى جارىسىندا التىن مەدال جەڭىپ الدى
استانا. KAZINFORM - دورتمۋند قالاسىندا (گەرمانيا) گرەك-ريم كۇرەسىنەن گران-پري ءتۋرنيرى اياقتالدى.
قازاقستاندىق بالۋاندار اتالمىش تۋرنيردە 7 مەدالعا الدى، ونىڭ ەكەۋى - التىن.
77 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا بەلدەسكەن دەمەۋ جادىرايەۆ 2024 -جىلعى پاريج وليمپياداسىنان كەيىنگى العاشقى حالىقارالىق جارىسىندا توپ جاردى. سونداي- اق 67 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا باعدات ساباز دا ۇزدىك اتاندى. ەربول كاماليەۆ (60 كەلىگە دەيىن) پەن ومار ساتايەۆ (82 كەلىگە دەيىن) كۇمىسپەن كۇپتەلدى. قولا جۇلدەنى ايبەك سابىربەكوۆ (60 كەلىگە دەيىن)، اساۋحات مۋحاماديەۆ (63 كەلىگە دەيىن) جانە مەيىرجان شەرماحانبەت (67 كەلىگە دەيىن) قاناعات تۇتتى.
تۋرنير قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان قۇراماسى جالپىكوماندالىق ەسەپتە كوش باستادى.
بۇعان دەيىن دۇنيەجۇزىلىك ويىنداردا نۇرسۇلتان دۇيسەنقۇلوۆ دجيۋ- دجيتسۋدان كۇمىس مەدال العانىن جازعان ەدىك.