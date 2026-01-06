دەلسي رودريگەس ۆەنەسۋەلانىڭ ۋاقىتشا پرەزيدەنتى رەتىندە انت بەردى
استانا. KAZINFORM - ۆەنەسۋەلا ۆيتسە-پرەزيدەنتى دەلسي رودريگەس رەسمي تۇردە پرەزيدەنت مىندەتىن اتقارۋشى قىزمەتىنە كىرىستى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
سالتاناتتى ءراسىم پارلامەنتتە ءوتتى، ونى ءتوراعا حورحە رودريگەس قابىلدادى.
- مەن مۇندا ۆەنەسۋەلا بوليۆار رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسيالىق پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرو موروستىڭ اتقارۋشى ۆيتسە-پرەزيدەنتى رەتىندە انت قابىلداۋ ءۇشىن كەلدىم. مەن مۇنى ۆەنەسۋەلا حالقىنا، ءبىزدىڭ وتانىمىزعا قارسى زاڭسىز اسكەري اگرەسسيا سالدارىنان بولعان قاسىرەت رەتىندە قينالا قابىلدايمىن، - دەدى دەلسي رودريگەس.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن دونالد ترامپ ا ق ش ۆەنەسۋەلاداعى «كەمەلەرگە ەسىرتكى تيەلىپ جاتىر» دەپ سانالعان ايلاققا سوققى جاساعانىن مالىمدەدى.
سونداي-اق 3-قاڭتار كۇنى دونالد ترامپ ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى جۇبايىمەن بىرگە ۇستالىپ، ەلدەن ەۆاكۋاتسيالانعانىن حابارلادى.
ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرو مەن ونىڭ ايەلى سيليا فلورەسكە ناركوتەرروريزمگە قاتىستى، اتاپ ايتقاندا كوكاين اكەلۋ، پۋلەمەتتەر مەن جارىلعىش قۇرىلعىلاردى ساقتاۋ، ا ق ش-قا قارسى پۋلەمەتتەر مەن جارىلعىش قۇرىلعىلاردى يەمدەنۋ ءۇشىن ءسوز بايلاسۋ ايىپتارى تاعىلدى.
سول كۇنى ۆەنەسۋەلانىڭ جوعارعى سوتى ۆيتسە- پرەزيدەنت دەلسي رودريگەستى ەل پرەزيدەنتىنىڭ مىندەتىن اتقارۋعا مىندەتتەدى.
ۆەنەسۋەلانىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرو مەن ونىڭ ايەلىن تاسىمالداعان بروندالعان كولىك نيۋ-يوركتەگى فەدەرالدى سوت عيماراتىنا كەلدى. ەرلى-زايىپتى الدىمەن نيۋ-يورك تۇرمەسىنەن سوت عيماراتى جانىنداعى اۋدانعا تىكۇشاقپەن جەتكىزىلدى. سودان كەيىن ولار سوت عيماراتىنا بروندالعان كولىكپەن باردى.
العاشقى سوت ماجىلىسىندە مادۋرو مەن ونىڭ ايەلى وزدەرىنە تاعىلعان كىنانى مويىندامادى.
ەندى ءىس بويىنشا كەلەسى سوت وتىرىسى 17-ناۋرىز كۇنى ساعات 11:00-دە وتەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ۆەنەسۋەلاداعى وقيعاعا بايلانىستى الەم ەلدەرىنىڭ رەاكسياسى قانداي ەكەنىن جازدىق.