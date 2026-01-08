دۋلات يسابەكوۆتىڭ تانىمال تۋىندىسى قىتاي تىلىنە اۋدارىلدى
دۋلات يسابەكوۆتىڭ «گاۋھارتاس» پوۆەسى العاش رەت قىتاي تىلىنە اۋدارىلدى. ايگىلى شىعارمانى بەيجىڭدە وقىپ جۇرگەن قازاق ستۋدەنتى ءتارجىمالاعان.
ءدىلدا دۇيسەنبەكتىڭ جۇمىسى قىتايدىڭ اۋدارما سىنشىلارىنىڭ نازارىنا ىلىكتى. جاس اۋدارماشى بۇل جونىندە ءبىزدىڭ تەلەارناعا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.
- وزگەرتكەنگە دە قولايلى بولادى. مىسالعا، مىنا جەردە ءومىر «شىڭميڭگ» دەگەن، «دزيشى» وسىلاي ماعىناسى ءوز- وزىنە تەڭ كەلەتىندەي ەتىپ اۋدارۋعا تىرىسامىن.. .
استانالىق ءدىلدا دۇيسەنبەك بەيجىڭ ءتىل جانە مادەنيەت ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ 2-كۋرس ستۋدەنتى. 18 جاستا. ول قىتاي ءتىلىن جەتىك مەڭگەرگەن. «گاۋھارتاس» ونىڭ العاشقى جۇمىسى. ونى ءدال وسى شىعارمانى اۋدارۋعا شابىتتاندىرعان ىبىش پەن سالتاناتتىڭ وبرازى.
ءدىلدا دۇيسەنبەك، ستۋدەنت:
- قازاق ءتىلىنىڭ ادەمىلىگى ول ءبىزدىڭ ۇلتىمىزدىڭ ەرەكشەلىگىمەن بايلانىستى عوي. ءبىراق قىتاي تىلىنە اۋدارعان كەزدە بارىنشا وسى ادەمىلىكتى جەتكىزۋگە تىرىستىم. قازاق ءتىلىنىڭ قۇندىلىعىن جەتكىزۋگە تىرىستىم.
30 مىڭنان استام سوزدەن تۇراتىن كىتاپتى اۋدارۋعا ءبىر جارىم اي ۋاقىتىن سارپ ەتكەن. كەيبىر كۇردەلى تەڭەۋلەردى ماماندارمەن اقىلداسىپ، كەيدە جاساندى ينتەللەكتىنى پايدالانىپتى.
ءدىلدا دۇيسەنبەك، ستۋدەنت:
- دۋلات يسابەكوۆ وتە كوپ تەڭەۋ قولدانادى. ول تەڭەۋلەردى ناقتى-ناقتى جەتكىزۋ وتە قيىن. سەبەبى كەيبىر تەڭەۋلەر قازاقتار ءۇشىن ءجيى قولدانىلادى. وقىساڭ ءتۇسىنىپ كەتەمىز دەگەن سياقتى. ونى قىتايشاعا اۋدارعان كەزدە ءبىر جەرى جەتپەي تۇرادى. سونداي ساتتەر بولدى. بارىنشا ەركىن اۋدارۋعا تىرىستىم.
كوز جۇگىرتكەن قىتايدىڭ ءبارى ەرەكشە قابىلدادى دەيدى ول. باستاپقىدا قاتارلاستارى مەن قىتايلىق جولداستارىنا وقىتقان. كەيىن ۇستازدارى مەن باسپاحانا ماماندارىنا جۇگىنىپتى.
تسزو چجاوتۋن، بەيجىڭ قالاسىنىڭ تۇرعىنى:
- شىعارمانى وقىپ تانىسىپ شىقتىم. وقىرماندى العاشقى ساتتەن-اق تارتادى ەكەن. كىتاپتى وقي تۇسكىڭ كەلەدى. اۋدارماسى تولىق نۇسقادا باسىلىپ شىقسا، مىندەتتى تۇردە وقيمىن.
قىتاي تىلىندەگى نۇسقا بەيجىڭنىڭ تاجىريبەلى اۋدارماشىلارىنا تاپسىرىلعان. قازىر ولار ساپاسىن قاراپ، ءمان-ماعىناسىن تەكسەرىپ جاتىر. ەگەر باسپا تاراپىنان قولداۋ تاپسا كىتاپ جارىق كورەدى. جاس اۋدارماشىعا ەلشىلىك تە قولداۋ كورسەتۋگە دايىن.
شاحرات نۇرىشيەۆ، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قىتايداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى:
- ول كىتاپتىڭ اۋدارماسى قازىر قىتايدىڭ ۇلتتار باسپاسىندا. سول جەردە تەكسەرىس، رەتسەنزياسى بار، سەنزۋراسى بار تەكسەرىستەن ءوتىپ جاتىر. قىتايدا مەملەكەتتىك تاپسىرىس دەگەن بولادى. ەگەر ول مەملەكەتتىك تاپسىرىسقا كىرمەيتىن بولسا، قىتاي تاراپىنان دەمەۋشىلەر تاۋىپ سول كىتاپتىڭ جارىق كورۋىنە كومەكتەسە الامىز.
ءدىلدا قازاق- قىتاي ادەبي شىعارمالارىن ءوزارا اۋدارىپ، ادەبيەت پەن مادەنيەت سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ ىسىنە اتسالىسۋعا نيەتتى. بۇل باعىتتا ەلىمىزدىڭ كاسىبي جازۋشىلارى مەن اۋدارماشىلارىنا قولداۋ كورسەتۋگە ءازىرمىن دەيدى ول. ءتىپتى وسى ىسكە قىزىعاتىن جاستار مەن ەرىكتىلەردى ۇيىمداستىرىپ ارنايى ورتا قالىپتاسىرۋعا بەل بۋىپ وتىر.
رۋسلان باقىتبەك ۇلى، ماديار ەرسايىن
