دەكرەتتەگى انالار جۇمىسسىز رەتىندە تولەم الا الا ما؟ - رەسمي جاۋاپ
استانا. KAZINFORM - بالا كۇتىمىنە بايلانىستى الەۋمەتتىك تولەم مەن جۇمىسىنان ايىرىلۋ بويىنشا تولەم قاتار تاعايىندالمايدى.
قازاقستاندا جۇمىسىنان ايىرىلعاندارعا مەملەكەت تولەم بەرەدى. ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى BAQ. KZ رەداكسياسىنىڭ تولەمدى ناقتى كىم الا الاتىنى جايلى سۇراعىنا جاۋاپ بەردى.
بۇل سۇراققا قولدانىستاعى زاڭناما اياسىندا ناقتى جاۋاپ بەرىلگەن.
قازاقستانداعى مىندەتتى الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جۇيەسى ازاماتتار بەلگىلى ءبىر الەۋمەتتىك تاۋەكەلگە ۇشىراعان جاعدايدا تابىستىڭ ءبىر بولىگىن وتەۋگە باعىتتالعان. بۇل جۇيە مەملەكەت تاراپىنان ۇيىمداستىرىلىپ، باقىلانىپ جانە كەپىلدەندىرىلەدى.
قولدانىستاعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ الەۋمەتتىك كودەكسى بويىنشا الەۋمەتتىك تاۋەكەلدەر قاتارىنا:
• جۇمىسىنان ايىرىلۋ،
• ەڭبەككە قابىلەتتىلىكتەن ايىرىلۋ،
• اسىراۋشىسىنان ايىرىلۋ،
• جۇكتىلىك جانە بوسانۋ،
• جاڭا تۋعان بالانى اسىراپ الۋ،
• سونداي-اق بالا ءبىر جارىم جاسقا تولعانعا دەيىن ونى كۇتۋگە بايلانىستى تابىستان ايىرىلۋ جاتادى.
وسىعان سايكەس، بالا كۇتىمىنە بايلانىستى الەۋمەتتىك تولەم بالا ءبىر جارىم جاسقا تولعانعا دەيىن ونى كۇتۋدى جۇزەگە اسىراتىن ادامعا تاعايىندالادى. ياعني، بۇل كەزەڭدە ازامات بالا كۇتىمىمەن اينالىسىپ، تابىس تابۋ مۇمكىندىگىن ۋاقىتشا جوعالتادى. سول سەبەپتى مەملەكەت جوعالتقان تابىستىڭ ءبىر بولىگىن وتەيدى، - دەلىنگەن ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىنىڭ رەداكسيامىزعا بەرگەن جاۋابىندا.
الايدا زاڭنامادا ماڭىزدى شەكتەۋ بار. بالا كۇتىمى كەزەڭىندەگى الەۋمەتتىك تاۋەكەل مەن جۇمىسىنان ايىرىلۋ تاۋەكەلى ءبىر ۋاقىتتا قاتار قاراستىرىلمايدى.
اتاپ ايتقاندا، جۇمىسسىزدىق بويىنشا الەۋمەتتىك تولەم تەك رەسمي تۇردە جۇمىسسىز رەتىندە تىركەلگەن ازاماتتارعا عانا بەرىلەدى. بۇل تالاپ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ الەۋمەتتىك كودەكسىنىڭ 99-بابى نەگىزىندە بەلگىلەنگەن.
سونىمەن قاتار، كودەكستىڭ نورمالارىنا سايكەس، جۇمىسسىز دەپ جۇمىس ىزدەپ جۇرگەن جانە جۇمىسقا كىرىسۋگە دايىن ادام تانىلادى. ال بالا كۇتىمى دەمالىسىندا وتىرعان ادام بۇل كەزەڭدە جۇمىسقا بىردەن كىرىسۋگە دايىن دەپ ەسەپتەلمەيدى.
بۇدان بولەك، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك كودەكسى بويىنشا جۇمىس بەرۋشى قىزمەتكەرگە (اناسىنا نەمەسە اكەسىنە) بالا 3 جاسقا تولعانعا دەيىن جالاقى ساقتالمايتىن دەمالىس بەرۋگە مىندەتتى. بۇل كەزەڭدە قىزمەتكەردىڭ جۇمىس ورنى تولىق ساقتالادى.
وسىلايشا، بالا كۇتىمى دەمالىسىندا وتىرعان ايەلدەرگە جۇمىسسىزدىق بويىنشا الەۋمەتتىك تولەم تاعايىندالمايدى. سەبەبى ولار رەسمي تۇردە جۇمىسسىز مارتەبەسىنە يە ەمەس جانە ولاردىڭ جۇمىس ورنى ساقتالادى.
ال مەملەكەت بۇل كەزەڭدە بالا كۇتىمىنە بايلانىستى جەكە الەۋمەتتىك تولەم ارقىلى قولداۋ كورسەتەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن دەكرەتتەن شىققان انالارعا قولداۋ كورسەتىلەتىنى حابارلاندى.