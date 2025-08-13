دەكلاراتسيا تاپسىرماعان جەتى بلوگەرگە قاتىستى ءىس سوتقا جەتتى
استانا. KAZINFORM - تابىسى تۋرالى دەكلاراتسيا تاپسىرۋ داۋىنا قاتىستى 7 بلوگەرمەن سوت پروتسەسى ءجۇرىپ جاتىر. بۇل تۋرالى قارجى ءمينيسترى ءمادي تاكيەۆ ءمالىم ەتتى.
- 854 بلوگەرگە دەكلاراتسيا تاپسىرۋ تۋرالى حابارلاما جولداندى جانە 620 بلوگەر قوسىمشا 18,141 ميلليارد تەڭگەگە دەكلاراتسيا تاپسىردى. قازىر 234 بلوگەرمەن جۇمىس ىستەپ جاتىرمىز، ياعني تولىققاندى قۇجات تەكسەرىلەدى. سونداي-اق بۇگىندە 7 بلوگەرگە قاتىستى سوت پروتسەسى ءجۇرىپ جاتىر، - دەپ جاۋاپ بەردى ءمادي تاكيەۆ ۇكىمەت ۇيىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
وسى ورايدا قارجى ءمينيسترى بارلىق بلوگەردى بيزنەس جۇرگىزۋ بارىسىندا مۇقيات بولۋعا شاقىرىپ وتىر.
ايتا كەتسەك، بيىل اقپاننان باستاپ مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى تابىسىن تومەن كورسەتكەن 594 بلوگەرگە قاتىستى 53,3 ميلليارد تەڭگەنىڭ حابارلاماسىن جىبەرە باستادى. تەكسەرۋ، سالىستىرۋ قورىتىندىسى بويىنشا 594 تۇلعانىڭ تابىسىندا 53,3 ميلليارد تەڭگەگە سايكەسسىزدىك انىقتالعان.
كەيىن تابىسىن تومەن كورسەتىپ سالىقتان جالتارعان قازاقستاندىق بلوگەرلەر كىرىسىن راستاپ، سالىق تولەي باستاعانى بەلگىلى بولدى.