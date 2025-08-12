دجەي لونىڭ كونسەرتى تاشكەنتكە 3,3 ميلليون دوللار تابىس اكەلدى
استانا. KAZINFORM - شارانى ۇيىمداستىرعان مادەنيەت پەن ونەردى دامىتۋ قورىنىڭ بۇگىنگى مالىمەتى بويىنشا، 2025-جىلدىڭ 7-تامىزىندا تاشكەنتتەگى «بۋنەدكور» ستاديونىندا وتكەن امەريكالىق سۋپەرجۇلدىز دجەننيفەر لوپەستىڭ كونسەرتىنەن تاشكەنت قالاسىنا 42,5 ميلليارد سۋمنان (3,3 ميلليون دوللار) استام سالىق ءتۇسىمى ءتۇستى، دەپ حابارلايدى gazeta.uz.
بۇل وزبەكستان تاريحىنداعى ААА ساناتىنداعى ونەرپازدىڭ قاتىسۋىمەن وتكەن العاشقى كونسەرت ەكەنى حابارلاندى. كونسەرت بولاتىن كۇنى ستاديونعا قىزمەت كورسەتۋ قىزمەتكەرلەرىن قوسقاندا 31144 ادام كەلدى. 25 مىڭ بيلەت ساتىلسا، ونىڭ 67 پايىزىن شەتەلدىكتەر ساتىپ العان.
كونسەرتكە بارلىعى 15330 شەتەلدىك تۋريست كەلگەنى اتاپ ءوتىلدى. ولاردىڭ 8945 ءى رەسەيلىكتەر، 2495 ءى قازاقستاندىقتار، قالعاندارى ەۋروپا مەن ا ق ش- تان كەلگەن تۋريستەر.
5-8-تامىزدا تاشكەنتتىك قوناقۇيلەر وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 25,7 پايىزعا كوپ بولعانى حابارلاندى. 7-تامىزدا چيلونزور مەترو جەلىسىندە 16-500 دەن استام جولاۋشىعا قىزمەت كورسەتىلدى. شارانى ۇيىمداستىرۋعا 115 ۇيىم قاتىستى. بارلىعى 18 فۋد-كورت پەن ساۋدا نۇكتەلەرى جۇمىس ىستەدى.
قوعامدىق ءتارتىپ پەن قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن 88 جول-پاترۋلدىك جانە ارنايى تەحنيكا، 8 جەدەل جاردەم كولىگى جۇمىلدىرىلدى. شارا وتەتىن اۋماقتا 3800 ءتارتىپ ساقشىسى مەن 300 ەرىكتى، سونداي-اق 500 قىزمەتكەر تازالىقتى قامتاماسىز ەتتى.
ەسكە سالا كەتەيىك، دجەي لونىڭ استاناداعى كونسەرتى قالاي وتكەنى جايلى جازعان ەدىك.