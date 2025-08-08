دجەي لونىڭ الماتىداعى كونسەرتىندە قازاقستاندىق جابدىق قولدانىلادى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا 10-تامىز كۇنى الەمدىك پوپ-جۇلدىز دجەننيفەر لوپەستىڭ كونسەرتى وتەدى.
First Media Group كومپانياسىنىڭ باسقارۋشى ديرەكتورى ءارى كونسەرت ۇيىمداستىرۋشىسى الفيا نۇرعۇماروۆانىڭ ايتۋىنشا، ورتالىق ستاديوندا مونتاجداۋ جۇمىستارى «قايرات» پەن «سلوۆان» اراسىنداعى فۋتبول ماتچى اياقتالعاننان كەيىن بىردەن باستالعان.
- جابدىق - وزىمىزدىكى. ءبىز سەرىكتەس رەتىندە بارلىق تەحنيكانى ۇسىنامىز. سالىستىرمالى تۇردە استانادا قۇرىلىس-مونتاجداۋعا 6 كۇن كەتتى، ال بىزدە بار بولعانى 3 كۇن. سوندىقتان جۇمىستار تاۋلىك بويى، ءۇش اۋىسىمدا ءجۇرىپ جاتىر. ءبىر ءتۇننىڭ ىشىندە-اق ۇلكەن كولەمدەگى جۇمىستى اتقاردىق، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار ءىس- شارا ۇيىمداستىرۋشىسى اباي - بايتۇرسىنوۆ كوشەلەرى قيىلىسىندا قوسىمشا LED- ەكراندار ورناتىلاتىنىن اتاپ ءوتتى. ايتۋىنشا، وندا ستاديونعا كىرۋ سىزبالارى كورسەتىلەدى. سونىمەن قاتار ەكرانداردا قازاق، ورىس جانە اعىلشىن تىلدەرىندە نۇسقاۋلىعى بار بەينەروليك ويناتىلماق.
كورەرمەندەردى ستاديون ماڭىنداعى ايماققا كىرگىزۋ ساعات 15:00-دە باستالادى. وندا تاماقتانۋ ورىندارى جانە وزگە دە سەرۆيس ايماقتارى جۇمىس ىستەيدى. الايدا نەگىزگى ايماققا كىرۋ تەك ساۋندچەك اياقتالىپ، ءانشىنىڭ تەحنيكالىق توبى رۇقسات بەرگەننەن كەيىن عانا باستالادى.
- ءبىز ءارتىس توبىنىڭ رۇقساتىنسىز قاقپانى اشىپ، كورەرمەندەردى كىرگىزە المايمىز. مىسالى، استانادا بۇل ۋاقىت ءبىر جارىم ساعاتقا كەشىكتى. مۇنىڭ ءبارى ۇيىمداستىرۋشىلارعا ەمەس، ءارتىس توبىنا بايلانىستى: كەيدە ولار رەپەتيتسيانى ۇزارتا الادى، - دەپ ءتۇسىندىردى الفيا نۇرعۇماروۆا.
دجەننيفەر لوپەستىڭ كومانداسى الماتىعا جەكە ۇشاقپەن كەلەدى. دەلەگاتسيا قۇرامىندا شامامەن 90 ادام بار.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا دجەي لو كونتسەرتىنە دايىندىق قالاي ءجۇرىپ جاتقانىن جازعانبىز. جالپى كونسەرت كەزىندە قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن 2960 قىزمەتكەر جۇمىلدىرىلادى. ونىڭ ىشىندە 2240 پوليتسيا قىزمەتكەرى، 600 اسكەري قىزمەتكەر، 120 جەكە كۇزەت اگەنتتىگى وكىلدەرى جانە 300 ەرىكتى بار.
بۇعان دەيىن دجەي لو كونسەرتى كەزىندە الماتىدا قانداي كوشەلەر جابىلاتىنىن جازعانبىز.