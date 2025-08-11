دجەي لونىڭ الماتىداعى كونسەرتى قالاي ءوتتى
الماتى. KAZINFORM - الەمدىك پوپ-جۇلدىز دجەننيفەر لوپەس الماتىنىڭ ورتالىق ستاديونىندا جەكە كونسەرت بەردى.
مۋزىكالىق كەشكە 20 مىڭنان استام ادام، ونىڭ ىشىندە قازاقستاندىقتاردان بولەك ا ق ش، جاپونيا، ب ا ءا، كانادا، وڭتۇستىك كورەيا سىندى 35 تەن اسا ەلدەن 8 مىڭ كورەرمەن قاتىستى. دجەي لو جانكۇيەرلەرىنىڭ الدىندا 2 ساعاتتان استام ۋاقىت ونەر كورسەتتى. امەريكالىق جۇلدىزدىڭ ءان شاشۋى مەن جالىندى ءبيى جينالعان ادامدارعا جاقسى كوڭىل-كۇي سىيلادى.
كونسەرتتەگى قىزىقتى ساتتەردىڭ ءبىرى - دجەننيفەر لوپەس جاس اتا-انالارعا ءسابيدىڭ جىنىسىن انىقتاۋعا كومەكتەسۋى بولدى. جۇلدىز ساحنا ۇستىنەن ءوتىنىش بىلدىرگەن جۇپقا قىز دۇنيەگە كەلەتىنىن حابارلادى.
الماتىداعى كونسەرت - دجەي لونىڭ «Up All Night» دەپ اتالعان تۋرىنىڭ 19-جانە سوڭعى كونسەرتى بولدى.
كونسەرت اياقتالعان سوڭ ەرىكتىلەر «تازا قازاقستان» ەكولوگيالىق ناۋقانى اياسىندا ستاديوننىڭ ءىشى-سىرتىن تازالادى.
جالپى كونسەرت كەزىندە قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتى 2960 قىزمەتكەر قامتاماسىز ەتتى. ونىڭ ىشىندە 2240 پوليتسيا قىزمەتكەرى، 600 اسكەري قىزمەتكەر، 120 جەكە كۇزەت اگەنتتىگى وكىلدەرى جانە 300 ەرىكتى بار.
كونسەرتكە كەلگەن ادامداردىڭ ىڭعايلىلىعى ءۇشىن ورتالىق ستاديونعا دەيىن جانە كەرى باعىتتا تەگىن اۆتوبۋستار ۇيىمداستىرىلدى. 50 دەن استام شاتتل اۆتوبۋس بىرنەشە باعىتتا قاتىنادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الەمدىك پوپ- جۇلدىز 1- تامىز كۇنى «استانا ارەنا» ستاديونىندا جەكە كونسەرت بەردى.