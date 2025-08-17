دجەي لو كونسەرتى الماتىعا 10 ميلليارد تەڭگە تابىس اكەلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا وتكەن دجەننيفەر لوپەستىڭ كونسەرتىنە 27 مىڭ كورەرمەن جينالعان. ونىڭ 7 مىڭى - 35 مەملەكەتتەن ارنايى كەلگەن شەتەلدىكتەر.
- ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ الدىن الا جاساعان ەسەبى بويىنشا بۇل ءىس-شارادان بيۋجەتكە تۇسەتىن سالىق كولەمى 600 ميلليون تەڭگە شاماسىندا بولماق، - دەپ حابارلادى الماتى اكىمدىگى.
قالا اكىمدىگى مالىمەتىنشە، ءىس-شارانىڭ قالا ەكونوميكاسىنا تيگىزگەن اسەرى اۋقىمدى. شەتەلدىك تۋريستەر الماتىدا ورتا ەسەپپەن ءۇش جارىم كۇن ايالداپ، تاۋلىگىنە شامامەن 440 دوللاردى قوناق ءۇي، تاماق، كولىك، ەكسكۋرسيا جانە ساۋداعا جۇمساعان. كونسەرت كۇنى تەك شەتەلدىك قوناقتار قالاعا شامامەن 5 ميلليارد تەڭگەدەن استام تابىس اكەلگەن.
- كونسەرت وتكەن كۇنى ستاديون اۋماعىنداعى فۋد-كورت 15 ميلليون تەڭگە تابىس تاپقان. تۋريزم باسقارماسىنىڭ بولجامىنا سايكەس، كورەرمەندەردىڭ شىعىنى مەن جاناما كىرىستەردى قوسا ەسەپتەگەندە، كونسەرتتەن قالاعا تۇسكەن تابىس اينالىمى 10 ميلليارد تەڭگەدەن اسادى. مۇنداي مادەني ءىس-شارالار قالا قازىناسىنا قوماقتى كىرىس اكەلىپ قانا قويماي، الماتىنىڭ تۋريستىك تارتىمدىلىعىن ارتتىرىپ، ونى الەمدىك گاسترول كارتاسىنداعى ماڭىزدى ورتالىق رەتىندە نىعايتادى، - دەپ حابارلادى اكىمدىكتەن.
ەسكە سالايىق، 1-تامىز كۇنى دجەي لو «استانا ارەنا» ستاديونىندا جەكە كونسەرت بەردى.
ال 10-تامىز كۇنى دجەننيفەر لوپەس الماتىنىڭ ورتالىق ستاديونىندا جەكە كونسەرتىن وتكىزدى.
