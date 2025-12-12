دجەكي چاننىڭ قاتىسۋىمەن ماڭعىستاۋدا فيلم تۇسىرىلەدى
اقتاۋ. KAZINFORM - الەمدىك كينو جۇلدىزى دجەكي چان جانە «قۇدىرەتتى ساۋىت: ۋلتيماتۋم» فيلمىنىڭ رەجيسسەرى روبەرت كۋن جاڭا ءىرى كينوجوبانىڭ نەگىزگى ءتۇسىرىلىم الاڭى رەتىندە ماڭعىستاۋدى رەسمي تۇردە بەكىتتى.
بۇل تۋرالى ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ قوعامدىق كوممۋنيكاتسيا ورتالىعى حابارلادى.
ساپار بارىسىندا كينوجوبا وكىلدەرى ءوڭىردىڭ تابيعي جانە ينفراقۇرىلىمدىق مۇمكىندىكتەرىمەن تانىسىپ، ونداعان ىقتيمال ءتۇسىرىلىم الاڭدارىن ارالاپ، نەگىزگى تابيعي نىسانداردى جان-جاقتى زەردەلەگەن. ۇزاق كەلىسسوز ناتيجەسىندە بىرەگەي لاندشافتتارى، اۋقىمدى پانورامالارى جانە تابيعي ەرەكشەلىگى ءۇشىن «قۇدىرەتتى ساۋىت» فيلمىنىڭ ءتۇسىرىلىم ورنى رەتىندە ءدال ماڭعىستاۋ تاڭدالدى.
- كۋلتكە اينالعان فيلمنىڭ ماڭعىستاۋدا ءتۇسىرىلۋى قازاقستاننىڭ كينويندۋسترياسى ءۇشىن ماڭىزدى وقيعا رەتىندە باعالانىپ وتىر. جوبانىڭ جۇزەگە اسىرىلۋى ەلىمىزدىڭ حالىقارالىق كينەماتوگرافيالىق كەڭىستىكتەگى ورنىن نىعايتىپ، وڭىرگە ينۆەستيتسيالار تارتۋعا، سونداي-اق كرەاتيۆتى يندۋستريالار مەن تۋريزم الەۋەتىن دامىتۋعا ىقپال ەتەدى. اتالعان جوباعا وسىنداي دەڭگەيدەگى حالىقارالىق كوماندانىڭ قاتىسۋى كاسىبي تاجىريبە الماسۋعا، جەرگىلىكتى مامانداردى تارتۋعا جانە ماڭعىستاۋدىڭ تابيعي ءارى مادەني مۇراسىن الەمدىك اۋديتورياعا كەڭىنەن تانىتۋعا قوسىمشا مۇمكىندىكتەر اشادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جوبا بويىنشا دايىندىق جانە ۇيىمداستىرۋ جۇمىستارى بەلگىلەنگەن تارتىپكە سايكەس جالعاساتىن بولادى.
بۇعان دەيىن دجەكي چاننىڭ «قۇدىرەتتى ساۋىت» فيلمىنىڭ جالعاسى ماڭعىستاۋدا ءتۇسىرىلۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعان بولاتىنبىز.
