16:30, 06 - قازان 2025 | GMT +5
دجەكي چان «قۇدىرەتتى ساۋىت» فيلمىنىڭ فرانشيزاسىن قازاقستاندا جالعاستىرادى
الماتى. KAZINFORM - الەمگە ايگىلى اكتەر، رەجيسسەر، پروديۋسەر دجەكي چان قاتىساتىن «قۇدىرەتتى ساۋىت» فيلمىنىڭ ءتۇسىرىلىمى قازاقستاندا وتەدى.
بۇل اڭىزعا اينالعان فرانشيزانىڭ ءتورتىنشى ءبولىمى بولماق.
جوبانى ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ حابارلاۋىنشا، فيلمنىڭ كەزەكتى ءبولىمىنىڭ ءتۇسىرىلىم الاڭى رەتىندە قازاقستان تاڭدالعان. بۇل شەشىم بەيجىڭدەگى كەلىسسوزدەردەن كەيىن قابىلدانعان.
ايتا كەتەيىك، «قۇدىرەتتى ساۋىت» فرانشيزاسى العاش رەت 1986-جىلى جارىق كوردى. ەكشن مەن شىعىس كومەدياسىن ۇيلەستىرگەن تۋىندى اكتەردى الەمدىك جۇلدىزعا اينالدىردى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن دجەكي چاننىڭ الماتىعا كەلگەنىن حابارلاعان ەدىك.
كەيىنىرەك تانىمال اكتەر الماتىداعى ءتۇسىرىلىم الاڭدارىن ءوزى تاڭداعىنىن ايتتى.